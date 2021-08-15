Girit’te tepki çeken saldırı

Yunanistan'ın Girit Adası’nda yaşayan ve tarlalarda çalışan 15 Pakistanlı işçinin yaşadığı iki ev, bu sabaha karşı 8-10 kişilik eli sopalı ve silahlı kişiler tarafından basıldı.Uykuda yakalanan işçiler öldüresiye dövüldü, evleri yağmalandı. Evdeki paraları alarak kaçan yüzleri maskeli grubu yakalamak için polis operasyon başlattı.





SALDIRI ŞİDDETLE KINANDI





Lassithi kentinde meydana gelen olayın hemen ardından ada halkının çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılan Pakistanlı göçmenler tedavi altına alındı. Olay ada halkında büyük tepkilere neden olurken, suçsuz ve bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış Pakistanlılara yönelik yapılan saldırı şiddetle kınandı. Aynı grubun daha önce de başka göçmenlere karşı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.





“İŞLERİNDE GÜÇLERİNDE SAKİN İNSANLARDI”





Girit Adası'nda sert tepkilere neden olan olay ile ilgili açıklama yapan Lassithi Kenti Belediye Başkanı Giannis Stefanakis “Bu tür olaylara karşı sıfır toleranstayız. Bu bölgemizde eşi görülmemiş bir olaydır. Pakistanlı göçmenleri tanıyoruz ve işlerinde güçlerinde sakin insanlardı, sorun yaratmıyorlardı, bu tür olayları desteklemediğimiz gibi yapanlara yönelikte sert tepki göstereceğiz, adamızda bu tür olaylara hoşgörü olmayacak” dedi.





7 GÖZALTI





Sorgulamaları devam eden 7 kişinin ruhsatsız silah bulundurma, yağma ve darp suçlarından gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.