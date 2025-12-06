Samanyolu Haber /Gündem / Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu /06 Aralık 2025 10:49

Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu

Türk Milli Takımı'nın play-off aşamasını geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde karşılaşacağı rakipler belli oldu. Türkiye, ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer aldı. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için önce Romanya'yı, ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibini yenmek zorunda.

Önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nın grup kura çekimi Washington’daki Kennedy Center’da yapıldı.

Play-off turunda mücadele edecek Türk Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvaya katılmaları halinde ilk maçlarını Avustralya’yla, ikinci maçlarını Paraguay’la ve grup aşamasındaki son maçlarını ev sahibi ABD ile yapacaklar.
Kura çekimine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.

ABD, EV SAHİBİ KONTENJANIYLA KUPADA

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılacak. Daha önce 11 kez turnuvada boy gösteren ABD, en iyi derecesini 1930’da ulaştığı yarı finalle elde etti. Takımın teknik direktörlüğünü ise 2024’ten bu yana Mauricio Pochettino yapıyor. ABD ayrıca 1994’te turnuvaya ev sahipliği yapmış, 2026’da ise Kanada ve Meksika ile birlikte ikinci kez bu organizasyonu düzenleyecek.

AVUSTRALYA ÜST ÜSTE 6. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Tony Popovic yönetiminde elemeleri geçen Avustralya, üst üste altıncı kez Dünya Kupası’nda yer alacak. Elemelerdeki grubunu Japonya’nın ardından 2. sırada bitiren takım çıktığı 16 maçta sadece bir kez mağlubiyet yaşadı. Ülkenin Dünya Kupası tarihindeki en skorer ismi Tim Cahill’in 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’ya karşı attığı muhteşem gol futbolseverlerin zihnine kazınmış durumda. Hedef şimdi 2006 ve 2022’de yakalanan son 16 başarının ötesine geçmek.

PARAGUAY, 9. KEZ DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası’na Güney Amerika elemelerinden çıkarak katıldı. Daha önce sekiz kez Dünya Kupası’nda yer alan Paraguay, 2010’da çeyrek finale yükselerek tarihinin en iyi derecesini aldı. Takımı Gustavo Alfaro çalıştırıyor. Milli formayı en çok giyen isim 148 maçla Paulo da Silva, en golcü futbolcu ise 32 golle Roque Santa Cruz.
İspanya, Türkiye, Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemeleri, Salih Özcan

TÜRK MİLLİ TAKIMI’NIN PLAY-OFF YOLU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci bitiren Türk Milli Takımı, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya’yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya – İrlanda / Danimarka – Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler – Bosna Hersek / İtalya – Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya – Kosova / Türkiye – Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna – İsveç / Polonya – Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

FİKSTÜR VE MAÇ SAATLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

Kuradan sonraki yaklaşık 24 saat içinde FIFA tüm maçların hangi statta ve hangi saatte oynanacağını açıklayacak. Böylece 2026 Dünya Kupası’nın tam fikstürü netleşecek.

Önceki Dünya Kupalarında, bir takımın grup içindeki maç sıralaması kura ile belirleniyordu. 2026’da FIFA bu uygulamayı kaldırdı ve gruptaki maç sıralamaları önceden tanımlandı.
