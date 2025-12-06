Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılacak. Daha önce 11 kez turnuvada boy gösteren ABD, en iyi derecesini 1930’da ulaştığı yarı finalle elde etti. Takımın teknik direktörlüğünü ise 2024’ten bu yana Mauricio Pochettino yapıyor. ABD ayrıca 1994’te turnuvaya ev sahipliği yapmış, 2026’da ise Kanada ve Meksika ile birlikte ikinci kez bu organizasyonu düzenleyecek.





Tony Popovic yönetiminde elemeleri geçen Avustralya, üst üste altıncı kez Dünya Kupası’nda yer alacak. Elemelerdeki grubunu Japonya’nın ardından 2. sırada bitiren takım çıktığı 16 maçta sadece bir kez mağlubiyet yaşadı. Ülkenin Dünya Kupası tarihindeki en skorer ismi Tim Cahill’in 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’ya karşı attığı muhteşem gol futbolseverlerin zihnine kazınmış durumda. Hedef şimdi 2006 ve 2022’de yakalanan son 16 başarının ötesine geçmek.





2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci bitiren Türk Milli Takımı, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya’yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak.





Önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nın grup kura çekimi Washington’daki Kennedy Center’da yapıldı.Play-off turunda mücadele edecek Türk Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvaya katılmaları halinde ilk maçlarını Avustralya’yla, ikinci maçlarını Paraguay’la ve grup aşamasındaki son maçlarını ev sahibi ABD ile yapacaklar.Kura çekimine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası’na Güney Amerika elemelerinden çıkarak katıldı. Daha önce sekiz kez Dünya Kupası’nda yer alan Paraguay, 2010’da çeyrek finale yükselerek tarihinin en iyi derecesini aldı. Takımı Gustavo Alfaro çalıştırıyor. Milli formayı en çok giyen isim 148 maçla Paulo da Silva, en golcü futbolcu ise 32 golle Roque Santa Cruz.İspanya, Türkiye, Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemeleri, Salih ÖzcanA Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya – İrlanda / Danimarka – Kuzey Makedonya)B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler – Bosna Hersek / İtalya – Kuzey İrlanda), Katar, İsviçreC Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçyaD Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya – Kosova / Türkiye – Romanya)E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, EkvadorF Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna – İsveç / Polonya – Arnavutluk), TunusG Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni ZelandaH Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, UruguayI Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), NorveçJ Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, ÜrdünK Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, KolombiyaL Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, PanamaKuradan sonraki yaklaşık 24 saat içinde FIFA tüm maçların hangi statta ve hangi saatte oynanacağını açıklayacak. Böylece 2026 Dünya Kupası’nın tam fikstürü netleşecek.Önceki Dünya Kupalarında, bir takımın grup içindeki maç sıralaması kura ile belirleniyordu. 2026’da FIFA bu uygulamayı kaldırdı ve gruptaki maç sıralamaları önceden tanımlandı.