Gittigidiyor kapanıyor

2016'da GittiGidiyor'un hisselerinin tamamını alan ABD merkezli küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.





Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.





YÜKSEK REKABET KAPATMA KARARINDA ETKİLİ OLDU





eBay, bu kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı.





GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.