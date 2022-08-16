Giuliani'ye seçime hile karıştırma soruşturması

Rudy Giuliani’nin avukatlarından birinin bugün yaptığı açıklamaya göre, özel savcı Nathan Wade, Giuliani’nin Atlanta’daki avukatını eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani hakkında suçlama getirilebileceği konusunda bilgilendirdi.



Georgia eyaletinin Fulton İlçesi Bölge Savcılığı Fani Willis geçtiğimiz yıl soruşturma başlatmış ve Mayıs ayında da büyük jüri oluşturulmuştu.



Soruşturmayı tetikleyen eski ABD Başkanı Trump ve Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger arasındaki bir telefon görüşmesi olmuştu.



2021 yılı Ocak ayında yapılan telefon görüşmesinde Trump Raffensperger’e eyalette kılpayı aldığı “yenilgiyi tersine çevirmek için gereken oyları bulabileceği” imasında bulunmuştu.



Yargıç: “Senatör Graham jüriye ifade vermeli”



Federal yargıç ABD’li senatör Lindsey Graham’in de özel büyük jüri önünde ifade vermesi gerektiğini belirtti.



Atlanta’daki dava kapsamında eski Başkan Donald Trump ve Trump’a yakın isimlerin 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışırken yasayı çiğneyip çiğnemediği soruşturuluyor.



Cumhuriyetçi Senatör Graham’ın avukatlarıysa senatör olduğu için dokunulmazlığı olduğunu savunarak yargıçtan Graham’in ifade vermesine yönelik celbi geçersiz kılmasını talep etmişti.



Ancak ABD Bölge Yargıcı Leigh Martin May bugün yayınladığı emirde, senatör olarak rolüyle bağlantılı dokunulmazlığın Lindsey Graham’i soruşturma kapsamında ifade vermekten korumadığını kaydetti.



Graham itiraz edecek



Graham için yayınlanan celbe göre Cumhuriyetçi senatörün 23 Ağustos’ta özel büyük jüriye ifade vermesi gerekiyor ancak ofisinden yapılan açıklamada Graham’in temyiz mahkemesine başvuracaği belirtildi.



Savcılar Lindsey Graham’e, Trump’ın seçimi Joe Biden karşısında kaybetmesinin ardından Georgia Eyalet Sekreteri Raffensperger ve personeliyle yaptığı belirtilen telefon görüşmelerine ilişkin ayrıntıları sormak istediklerini kaydetmişti.



Graham’in ofisinden yapılan açıklamada senatörün yargıcın yorumlamasına katılmadığı belirtildi ve avukatları da Graham’in yasama görevleri kapsamında bilgi almaya çalıştığını savundu.



Ancak yargıç bu değerlendirmenin “görüşmelere katılan kişilerin kamuoyuna yönelik açıklamalarında, Senatör Graham’ın yalnızca yasama göreviyle ilişkili bir bilgi edinme faaliyetinde olmadığını; Georgia seçim yetkililerinin süreçlerini değiştirmeleri ya da eyalette sonuçları değiştirmeleri imasında bulunduğunu aktardıklarını yok saydığını” ifade etti.



Soruşturmanın odağındaki telefon görüşmesi



Mahkeme belgelerinde, 2020 seçimlerinden kısa bir süre sonra yaptığı telefon görüşmelerinde Graham’in, eski Başkan Donald Trump lehine bir sonuç olasılığını değerlendirmek üzere Raffensperger ve personelini Georgia eyaletinde posta yoluyla kullanılan bazı oyların yeniden incelenmesi konusunda sorular sorduğu belirtiliyor.



Yargıç kaleme aldığı notta, Graham’in Georgia’da2020 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerde yaygın seçmen usulsüzlüğü olduğuna ilişkin iddialara atıfta bulunduğu ve bu durumun da Trump’ın seçim kampanyasıyla bağlantılı kişilerin açıklamalarıyla tutarlı olduğuna dikkat çekti.



Eyaletlerdeki Cumhuriyetçi ve Demokrat seçim yetkilileri, mahkemeler ve Trump’ın kendisinin göreve getirmiş olduğu dönemin Adalet Bakanı William Barr 2020 seçimi sonuçlarını değiştirebilecek boyutta bir usulsüzlük olduğuna ilişkin delil bulunmadığını vurgulamıştı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları reddederek Georgia Eyalet Sekreteri Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini “mükemmel” sözleriyle nitelemişti.