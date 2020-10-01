Giyim devi yüzlerce mağazasını kapatıyor

Salgın nedeniyle çok sayıda dev firma iflasın eşiğine geldi, kepenk indirdi, konkordato sürecine girdi ya da çok sayıda işçi çıkardı.Son olarak İsveçli giyim şirketi H&M’den koronavirüs kararı geldi. Dev giyim şirketi, korona sürecinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını duyurdu.





Patronlar Dünyası’nın haberine göre dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını açıkladı.





Şirket, korona sürecinin çevirimiçi alışverişe olan talebi artırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı duyurdu.H&M, bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti.Şirket yetkilisi Helena Helmersson, "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin .





Koronavirüs, H&M'nin satışlarını mart-nisan aylarında yarı yarıya düşürmüştü.



