Samanyolu Haber /Ekonomi / Giyim devi yüzlerce mağazasını kapatıyor /01 Ekim 2020 19:12

Giyim devi yüzlerce mağazasını kapatıyor

Tüm dünyada milyonlarca insanı hasta eden ve 1 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ekonomik hayatı da felç etti.

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Salgın nedeniyle çok sayıda dev firma iflasın eşiğine geldi, kepenk indirdi, konkordato sürecine girdi ya da çok sayıda işçi çıkardı.Son olarak İsveçli giyim şirketi H&M’den koronavirüs kararı geldi. Dev giyim şirketi, korona sürecinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını duyurdu.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını açıkladı.

Şirket, korona sürecinin çevirimiçi alışverişe olan talebi artırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı duyurdu.H&M, bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti.Şirket yetkilisi Helena Helmersson, "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin .

Koronavirüs, H&M'nin satışlarını mart-nisan aylarında yarı yarıya düşürmüştü.

 
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