Samanyolu Haber /Teknoloji / Gizemli bir cisim Dünya’ya doğru yaklaşıyor! NASA alarmda /28 Ağustos 2025 10:09

Gizemli bir cisim Dünya’ya doğru yaklaşıyor! NASA alarmda

Güneş Sistemi dışından gelen ve kendi ışığını yaydığı tespit edilen gizemli bir cisim, Dünya’ya doğru ilerliyor. Bilim insanları cisim hakkında ikiye bölünmüş durumda.

SHABER3.COM

Güneş Sistemi’nin dışından gelen 3I/ATLAS adlı gizemli bir cisim, bilim dünyasında tartışmaları alevlendirdi. NASA’nın gözlemleriyle tespit edilen bu nesne, kendi ışığını yaydığı düşünülen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. Daha da dikkat çekici olan ise, 3I/ATLAS’ın Dünya’ya doğru ilerliyor olması.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, bu cismin sıradan bir kuyruklu yıldız olamayabileceğini savunuyor. Loeb’e göre, gözlemlenen ışık parlaması cismin çekirdeğinden geliyor olabilir. Bu durum, nesnenin nadir bir süpernova kalıntısı ya da nükleer enerjiyle çalışan yapay bir cisim olabileceği ihtimalini gündeme taşıyor.

Ancak pek çok astronom bu iddialara mesafeli. Çoğunluk, 3I/ATLAS’ın yüzeyinden Güneş'e bakan kısımlarda buharlaşan gaz ve tozun parlamaya neden olduğunu düşünüyor. Yine de cismin parlaklık yapısı, alışılmışın dışında değerlendiriliyor.

YAKINDA MARSIN YAKININDA GEÇECEK

Yılın ilerleyen aylarında Mars’ın yakınından geçecek olan 3I/ATLAS, bu süreçte daha yakından incelenecek. Loeb ve ekibi, bu geçişin cismin gerçek doğasını anlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Şimdilik kesin olan tek şey: 3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından geliyor ve kendi ışığını yayıyor. Ancak bu gizemli ziyaretçinin ne olduğu sorusu, hâlâ yanıt bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gizemli bir cisim Dünya’ya doğru yaklaşıyor! NASA alarmda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:46