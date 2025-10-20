Gizemli dronelar Avrupa'yı yine korkuttu!

İspanya’nın Palma de Mallorca Havalimanı, Pazar akşamı yaşanan bir drone ihbarı nedeniyle uçuş operasyonlarını geçici olarak askıya aldı. Havalimanının hava sahasında izinsiz bir drone tespit edildiği yönündeki bildirimin ardından, çok sayıda uçuş iptal edilirken bazı uçaklar çevredeki şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.





FlightRadar24 verilerine göre, son iniş yerel saatle 18.58’de gerçekleşti. Gatwick’ten gelen bazı uçaklar ise iniş izni alamayınca yolcular terminalde saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından havalimanındaki uçuş operasyonları yeniden başladı.





MÜNİH HAVALİMANI’NDA DA BENZER SENARYO

Aynı gün Almanya’nın Münih kentindeki uluslararası havalimanında da benzer bir olay yaşandı. Federal polis, Cumartesi gecesi 22.00 ve 23.00 saatleri arasında “drone ihbarı” aldıklarını açıkladı. Yapılan aramalara rağmen bölgede herhangi bir drone bulunamadı.





Drone tehlikesi nedeniyle Münih Havalimanı yaklaşık yarım saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Bu süreçte üç uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken, bir seferin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer olayın yolcular üzerindeki etkisinin “sınırlı” kaldığını belirtti.





MÜNİH’TE İKİNCİ DRONE KRİZİ

Münih Havalimanı bu ay içinde ikinci kez benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Ayın başında da havalimanı, 24 saat içinde iki kez izinsiz drone tespiti nedeniyle geçici olarak kapatılmış, bu durum binlerce yolcunun mağduriyetine yol açmıştı.