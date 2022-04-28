Samanyolu Haber /Sağlık / 'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü /28 Nisan 2022 09:29

'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi.

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Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkında" ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

Çocuklarda küresel salgın şüphesi

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.
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