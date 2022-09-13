Samanyolu Haber /Gündem / 'Gizemli para akışı Türkiye'nin döviz açığını kapatıyor' /13 Eylül 2022 14:54

'Gizemli para akışı Türkiye'nin döviz açığını kapatıyor'

Bloomberg'in, "Gizemli para akışları, Türkiye'nin genişleyen döviz açığının kapatılmasına yardımcı oluyor" başlıklı haberi, Türk ekonomisine yönelik kaynağı bilinmeyen para girişlerindeki artışa ışık tutuyor.

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Türkiye'ye giren kayıt dışı paralar, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Bloomberg'in yayınladığı, 'Gizemli para akışları, Türkiye'nin genişleyen döviz açığının kapatılmasına yardımcı oluyor' başlıklı haber analiz de Türk ekonomisine yönelik kaynağı bilinmeyen para girişlerindeki artışa ışık tutuyor.

Analize göre, Türk ekonomisine yönelik gizemli para akışları, sadece Temmuz ayında 5,5 milyar dolar artarak rekor seviyelere tırmandı ve 2022'nin ilk 7 aylık döneminde 24,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçmişte, söz konusu esrarengiz nakit akışlarının, "Türk vatandaşlarının, likit varlıklarını turizm gelirleri nedeniyle döviz cinsinden biriktirmesi nedeniyle oluştuğunu" öne sürmüştü.

Analizde, turizm faaliyetinden elde edilen gelir Temmuz ayında 4.5 milyar dolar ve Ocak-Temmuz döneminde ise 16.4 milyar dolar olarak kaydedildi. 

Bu durumda turizm gelirleri, nakit girişlerindeki bu türden artışları haklı çıkarmak için yeterli değil. Mevcut durumda söz konusu gizemli girdiler, menşei bilinmeyen kayıtlı gelirlerin yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Bloomberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Türkiye'nin bütçe açığının genişlediğini ve Temmuz ayında 4 milyar dolara ulaşarak 3,7 milyar dolarlık tahminleri aştığını belirtirken, bu açığı kapatmanın, yüzde 80 seviyelerine ulaşan bir enflasyon ortamında Erdoğan için oldukça zor olduğuna işaret etti.

Bloomberg son olarak, gizemli sermaye girişlerinin, "Merkez Bankası'nın Türk lirasını nispeten istikrarlı tutmasına yardımcı olduğuna" dikkat çekti.
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