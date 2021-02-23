Gizemli(!) sosyal ağ Clubhouse'da ilk açık bulundu

Kullanıcıların sohbet odalarına girerek dinlediği ve konuştuğu uygulama, görüşmelerin ses kaydı alınmıyor ve konuşulanların canlı bir şekilde dinlenmesi gerekiyor.



Fakat ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, bir kullanıcının sohbet odalarındaki konuşmaları başka bir sitede yayınlayabildiğini ortaya çıkardı.



BBC'den Mary-Ann Russon'ın haberine göre, Bu açığı kabul eden Clubhouse söz konusu kullanıcının hesabını kapattıklarını ve bunun bir daha yaşanmaması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.



Olayı ilk olarak Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi fark etmişti. Gözlemevinin açıklamasının ardından Clubhouse'un teknoloji biriminin başında bulunan David Thiel, bunun bir hackleme veya güvenlik açığı değil bir kullanıcının kullanıcı sözleşmesini ihlal etmesi olduğunu söylemişti.