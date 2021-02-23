Samanyolu Haber /Teknoloji / Gizemli(!) sosyal ağ Clubhouse'da ilk açık bulundu /23 Şubat 2021 11:49

Gizemli(!) sosyal ağ Clubhouse'da ilk açık bulundu

Gerek yalnızca davetiye ile üye olunabilmesi, gerekse de sadece iPhone'larda kullanılabilmesi sebebi ile hala milyonlarca mobil kullanıcı tarafından bir gizemini kouyan sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse'ın ilk açığı bulundu.

SHABER3.COM

Kullanıcıların sohbet odalarına girerek dinlediği ve konuştuğu uygulama, görüşmelerin ses kaydı alınmıyor ve konuşulanların canlı bir şekilde dinlenmesi gerekiyor.

Fakat ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, bir kullanıcının sohbet odalarındaki konuşmaları başka bir sitede yayınlayabildiğini ortaya çıkardı.

BBC'den Mary-Ann Russon'ın haberine göre, Bu açığı kabul eden Clubhouse söz konusu kullanıcının hesabını kapattıklarını ve bunun bir daha yaşanmaması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Olayı ilk olarak Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi fark etmişti. Gözlemevinin açıklamasının ardından Clubhouse'un teknoloji biriminin başında bulunan David Thiel, bunun bir hackleme veya güvenlik açığı değil bir kullanıcının kullanıcı sözleşmesini ihlal etmesi olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gizemli(!) sosyal ağ Clubhouse'da ilk açık bulundu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:35