‘Gizli’ damgalı Varlık Fonu denetim raporu Meclis'te kriz çıkardı : ‘Mahkemeler karar verir!’

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun Meclis’e gönderilen ‘gizli’ ibareli denetim raporunun görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlandı. Muhalefet milletvekilleri, Varlık Fonu denetim raporunun ’gizli’ olmasına tepki gösterdi.





Bugün başlayan görüşmelerde HDP Milletvekili Garo Paylan, "Milletvekili olarak bizlere gizli ibaresiyle teslim ettiğiniz TVF Denetim Raporunu gazeteci arkadaşlara göstersem bu suç mudur? Basın mensupları buradayken içinden bir satır okusam bu suç mudur? Derseniz ki bu suç? Ben suç işlemeye devam edeceğim. Çünkü asıl, milletin varlıklarına ait bir fonla ilgili denetim sonuçlarını gizli tutmak, açıklamamak suçtur" dedi.









Komisyon Başkanı AKP’li, Cevdet Yılmaz ise, Paylan’ın ‘suç olur mu’ sorusuna "Mahkemeler karar verir” karşılığını verdi. Yılmaz’ın yanıtı üzerine Paylan “Bu skandal bir açıklamadır” dedi.





Paylan, şöyle devam etti: “Biz her gün mahkemelerdeyiz. Türkiye’de yasama dokunulmazlığı yok. Kürsüdeki konuşmalarımız bile soruşturma konusu ediliyor, hakkımızda fezlekeler düzenleniyor. Eğer siz bunun suç olup olmadığına mahkeme karar verir diyorsanız, bu oturum yapılamaz. Ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak bu koşullarda denetleme yapamam. Lütfen bu oturumu erteleyin.”





Komisyon Başkanı Yılmaz ise “Mahkemede yarın bir gün sıkıntı yaşarız diyorsanız toplantıyı basına kapatalım o zaman” dedi.





İYİ PARTİ’DEN TEPKİ





Varlık Fonu denetim raporu hakkında İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Partili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Samsun Milletvekili Erhan Usta da ortak basın toplantısı düzenledi.





Gizliliğin süreçle mi bilgiyle mi ilgili olduğunun belirsiz olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, komisyondaki görüşmelerde Başkan Cevdet Yılmaz'ın "bu konuya hakimlerin karar verebileceğini söylediğini" aktardı. Tatlıoğlu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.





Gizli kalması gereken denetimin kapalı oturumla yapılması gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, aksi halde yargılanmalarının mümkün olacağını savundu.









Tatlıoğlu, bu konunun açıklığa kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada yasamanın denetim görevinin yapılamadığını, yasamanın yönetiminde acizlik, çaresizlik ve bilgisizliğin hakim olduğunu, partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bunun derinleştiğini görmüş olduk" diye konuştu.





İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye Varlık Fonu ile ilgili kanunda gizlilik konusu bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı’nın Devlet Denetleme Kurulunu araya sokarak, raporu gizlilik zırhına büründürdüğünü söyledi.





İdarenin parlamento hukukuna karşı müdahale ettiğini savunan Usta, belli bilgilerin konuşulmasının istenmediğini belirtti.