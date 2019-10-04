Gizli ihale!

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini sorgularken, “Eğer enflasyon tek haneli ise neden ihaleler dövizle yapılıyor?” diye sordu.





Toker, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2 Ekim’de euro üzerinden bugüne kadarki en yüksek ‘davet usulü ihale’nin ilan edilmeden gizlice yapıldığını yazdı.







Gazeteci Çiğdem Toker’in, “En pahalı ‘davet’li ihale Konya için” başlıklı Sözcü’deki yazısı şöyle:





ŞİMDİ SİZE BİR SORU…





Enflasyon tek haneye indi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında geçen yıla göre yüzde 9.26 arttı. Şimdi size bir soru. Yanıtlamak için uzman olmaya gerek yok.





ENFLASYONUN TEK HANE OLDUĞU BİR ÜLKEDE İHALELER NEDEN DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILIR?





Sizce enflasyonun tek hane olduğu bir ülkede yatırımcı kuruluşlar, ihaleleri neden döviz üzerinden yapılır? Eğer parası değerliyse bu değeri koruyorsa euro üzerinden neden ihaleye ihtiyaç duyulsun?





Yoksa açıklanan enflasyon rakamlarının güvenilirlik sorunu mu var?





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mutlaka bu sorunun yanıtını biliyordur. Ama cevap vermeyeceği için konumuza dönelim. Bugün yine size, sizden gizlenen ama bu kez gerçekten çok büyük bir ihaleyi haber vereceğim.





2 Ekim 2019 Çarşamba günü, Türkiye’nin bugüne kadarki en yüksek tutarlı “davet” usulü ihale ilan edilmeden yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalenin adı:





“Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Belediyesi Hafif Raylı Hattı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri.”





Altı firmanın davet edildiğini, üç firma/firma ortaklığının teklif verdiğini öğrendik. Enflasyonu tek haneye inen ülkemizde verilen teklifler euro üzerinden.





Buyurun:





China National Hachinery (CMC)+Taşyapı: 1 milyar 196 milyon 499 bin 923 euro, 29 cent.





Kolin İnşaat+Kalyon İnşaat: 1 milyar 205 milyon 456 bin 553 euro, 13 cent.





Cengiz İnşaat: 1 milyar 232 milyon 619 bin 236 euro, 83 cent. TL karşılığı yaklaşık 7,5 milyar lira.





2 Ekim 2019 günü 1 euro 6,25 TL’den işlem gördü. Yukarıda gördüğünüz tekliflerin ortalaması yaklaşık 7,5 milyar TL’ye karşılık geliyor, (İhaleye metro araçlarının da dahil olduğuhu öğrendik.)









“ULUSLARARASI” MEŞRULAŞTIRMA





“Uluslararası ihale kriterlerine’’ göre yapıldığı söylenen bu ihalede, anlaşılan o ki “uluslararası ihale” ibaresi döviz üzerinden ihale yapmayı meşrulaştırıyor.





İYİ DE NİYE GİZLİ?





İyi de o zaman neden gizli yapıyorsunuz?





Madem uluslararası çapta bir ihale açıp şartnamedeki teklif esaslarını euro üzerinden belirliyorsunuz o zaman ilan edin. Herkes bilsin, görsün.





Erdoğan’ın Konya ziyeretinde müjdelediği bu hafif raylı sistem, yüz binlerce kişinin toplu ulaşımında taşınmasında kullanılmayacak mı?





Bu yatırımı halk için yapmıyor musunuz?





Neyin gizliliği bu?





Bu arada not düşeyim: Bugüne kadarki gelmiş geçmiş döviz üzerinden yapılan en büyük davetli ihalenin teklifleri kabul edilmiş. İkinci tekliflerini sunmak üzere firmalar, firma ortaklıkları tekrar davet edilecekmiş.





İHALENİN KAZANANI KİM OLACAK?





Bakalım 1 milyar 200 milyon euro seviyesinde bu ihalenin kazananı kim olacak?





Gaziantep’teki Gaziray ihalesini yine davetle bir ay önce alan Kalyon mu (Kolin ile beraber), Çin devlet şirketiyle ortak teklif veren Taşyapı mı, yoksa en pahalı teklifi veren “Bu milletin…” sözüyle maruf Cengiz İnşaat mı?





MİLLETLE ANCAK BU KADAR DALGA GEÇİLEBİLİR





1 milyar 200 milyon euroların konuşulduğu, ilan edilmeden davetle yapılan bir ihalede, projede, sanki kamu malının her kuruşu çok özenli harcanıyormuş gibi, tekliflerin 13 centli 29 centli bitmesi her türlü takdir ve övgünün üzerindeymiş gerçekten.





Bir milletle ancak bu kadar inceden dalga geçilebilir."