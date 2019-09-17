Gizli kararnamenin peşini bırakmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank-Palet Fabrikası'nın Katar ordusu ile ortak Ethem Sancak'a ihalesiz ve bedelsiz devredilmesi için gizli bir kararname yayımlandığını iddia etmişti.





Bugün Denizli'de ziyaret ettiği Babadağ Belediye Başkanlığı önünde toplanan halka hitap eden Kılıçdaroğlu gizli kararnamenin peşini bırakmayacağını söyledi.





1105 SAYILI KARARNAME HALKTAN GİZLENİYOR





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha Tank-Palet Fabrikası'nı üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Vatandaştan gizleniyor." dediği 1105 sayılı Kararname'nin niçin Resmi Gazete'de yayımlanmadığını sordu.





Kılıçdaroğlu, "Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım." dedi.





"18 yılda bir iktidar düşünün, vergi alıyor, yetmiyor, fabrikaları satıyor. O da yetmiyor arsaları satıyor. O da yetmiyor, Telekom'u sattılar. Telekom çok önemli çünkü onu alan aile bankalardan kredi aldı, o borcu ödemesi, o borç bizim sırtımıza kaldı." diyen Kılıçdaroğlu, şimdi sıranın Tank-Palet Fabrikası'na geldiğini söyledi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Babadağ'da halka hitap etti.





"AKP'YE OY VERENLER DÜNYADAN BANA BİR ÖRNEK GÖSTEREBİLİR Mİ?"





Kılıçdaroğlu, iktidara destek verenlere hitaben şunları kaydetti: "Bana dünyadan bir örnek gösterin. Kim silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çekiyor? Bir devletin silah fabrikası o devletin namusudur. Bunu söyledim, 'biz onu satmadık' diyor. Allah büyük, Resmi Gazete'de kararname var. Bunu eleştirince ikinci bir kararname çıkardılar. 1105 sayılı kararnameyi neden yayınlamıyorlar. Milletten neden gizliyorlar?"





KILIÇDAROĞLU: SİLAH FABRİKASI SATILIR MI?





"Devletin silah fabrikasını Katar'a satacaksınız, özelleştireceksiniz, olmaz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Amerika'da bir limanın Suudilere satıldığında kıyamet koptuğunu ve satışın iptal edildiğini vurguladı.





CHP lideri, "Bizde silah fabrikası satılıyor. Hepimizin duyarlı olması lazım. Saray'da oturanların halktan koltuğu ve halkın dertlerinin bilinmediği bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta açlık, yoksulluk, işsizlik, yanlış dış politikayla gelen Suriyeliler, İdlib'de gerginlik var." dedi.