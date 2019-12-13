Samanyolu Haber /Politika / Gizli kırmızı dosyalar her an açılabilir /13 Aralık 2019 12:42

Gizli kırmızı dosyalar her an açılabilir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolandırıcı" diye itham ettiği Ahmet Davutoğlu, yeni kurduğu Gelecek Partisi'ni resmen ilan etti. Davutoğlu'nun kurmayları, Erdoğan ve AKP cenahından gelecek saldırılara karşı ellerinin boş olmadığı mesajını veriyor.

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Merkez Partisi'nin kuruluş müracaatını yapan ve kurucular heyetini açıklayan Ahmet Davutoğlu'nun yakın bir isme atıf yaparak çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Uğurluoğlu bugün yayımlanan makalesinde Davutoğlu'nun kurmaylarından birinin,"Madem bu saldırılar sürecek o halde biz de boş durmayız. Elbette günü gelince devlet sırrı olmayan gizli kırmızı dosyaların açılacağı zaman da gelecek. Ancak bizimki hayali değil, gerçek olayları içerek dosyalar olacak." ifadelerini aktardı.

DAVUTOĞLU CENAHI HAZIRLIKLI, İTHAMLARI SİNEYE ÇEKMEYECEK

Orhan Uğrluoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar dolandırıcı." diyerek itham ettiği Davutoğlu cenahının sessiz kalmayacağının altını çizdi.

Erdoğan-Davutoğlu kavgasının bundan sonraki seyrine dair Uğurluoğlu'nun, tespitleri şu şekilde: 

"Erdoğan'ın bu açıklamasındaki, "Hani bunlar dürüstü. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar…" sözü var ya şimdi bakalım bu krediyi kim verdi?

Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göz atalım:

"Ana bağışçımızın, Haziran 2016'dan itibaren bağışları beklenmedik bir şekilde kesmesi üzerine Dragos kampüsünde inşaatların tamamlanabilmesi için Halkbank'la Eylül 2016'da yatırım kredisi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.

Kredi anlaşmasının imzalandığı bu tarihte Sayın Binali Yıldırım başbakanlığındaki 65'inci Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işbaşındadır.

"DEVLET SIRRI OLMAYAN GİZLİ KIRMIZI DOSYALAR AÇILACAK"

Bu dönemde kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alınarak Mart 2019'a kadar 55 milyon 68 bin 781 TL geri ödeme herhangi bir aksama olmadan Halkbank'a yapılmıştır…"

Şimdi diyebilirsiniz ki; "Erdoğan krediyi verenin Binali Yıldırım olduğunu öğrenince ne diyecek…"

Beni ne diyeceği ilgilendirmez ama Davutoğlu ve ekibinden bir siyasetçinin söylediği şu sözler ilgilendiriyor:

"Madem bu saldırılar sürecek o halde biz de boş durmayız…"

Sordum: Kastınız nedir?

Dedi ki; "Elbette günü gelince devlet sırrı olmayan gizli kırmızı dosyaların açılacağı zaman da gelecek. Ancak bizimki hayali değil gerçek olayları içerek dosyalar olacak…"
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