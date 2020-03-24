Gizli Koronavirüs'ü ortaya çıkartan yeni belirti

Britanyalı rinologlar tarafından toplanan veriler, başka herhangi bir belirti göstermeseler dahi ani koku kaybı yaşayan kişilerin gizli Koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini ortaya koydu.





Science Alert’ün haberine göre, Birleşik Krallık’ın önde gelen kulak, burun, boğaz uzmanları, Güney Kore, Çin ve İtalya’da, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların yaklaşık üçte birinin, anozmi ya da hipozmi olarak bilinen koku kaybı yaşadığını kaydetti.





Britanya Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Clare Hopkins ve Britanya Kulak-Burun-Boğaz Derneği Başkanı Prof. Nirmal Kumar, yaptıkları ortak açıklamada, “Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore’de, pozitif çıkan hastaların yüzde 30’u, hafif vakalar dışında başlıca belirti olarak koku kaybını gösteriyor.” dedi.





TAT VE KOKU KAYBI DA BELİRTİLERİ ARASINDA





Independent Türkçe'nin aktardığına göre bilim insanları, Kovid-19 testi pozitif çıkan dünya genelinde pek çok hastanın, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler olmaksızın sadece koku ve tat kaybını belirti olarak gösterdiğini ifade ediyor.





Açıklamada, “Diğer belirtilerin yokluğunda koku kaybı yaşadığını bildiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dair hızla artan sayıda rapor bulunuyor.” ifadeleri yer aldı.





İran sadece koku kaybı vakalarında ani bir artış olduğunu bildiriyor ve ABD, Fransa ve Kuzey İtalya’daki meslektaşlarımız da aynı deneyimi yaşıyor.





Bilinen diğer belirtilerin bu vakalarda olmaması, bu kişilerin Kovid-19 testi yaptırmamış olduğu anlamına gelebilir. Bilim insanları bu kişilerin dünya genelinde virüsün hızla yayılmasına neden olabileceğini kaydediyor.





Hopkins ve Kumar, “Bu hastalar, Kovid-19’un hızla yayılmasını kolaylaştıran şimdiye kadarki gizli taşıyıcılardan bazıları olabilir.” diye ekliyor.





GENÇ HASTALAR ÖKSÜRÜK VE ATEŞ GİBİ BELİRTİ GÖSTERMİYOR





Sky News’a konuşan Prof. Kumar, özellikle genç hastaların yüksek ateş ve sürekli öksürük gibi belirtilerin dışında, sadece koku ve tat kaybı belirtilerini gösterebileceğini söyledi.





Kumar, “Genç hastalar, öksürük ve ateş gibi ciddi belirtileri göstermiyor fakat sadece koku ve tat kaybı yaşayabilirler. Bu da virüslerin burunda konakladığına işaret ediyor.” dedi.



