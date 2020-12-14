Gizli mukaveleden altın çıktı!

PTT, Kenan Bozgeyik döneminde kuyumculuk işine girmeye karar verdi. Sektörde “20 yıllık deneyimi bulunan, özel sektörde güvenlikli lojistik ve saklama, kıymetli madenler ticareti ve finansmanı ile altın ticareti yönetiminde en üst standartlarda faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ile işbirliği yapma kararı alındı. Firma ve proje ortaklarının “know-how’ndan yararlanmak” amacıyla mukavele imzalandı.







PTT’DEN 2 MİLYON DOLARLIK FONLAMA DESTEĞİ







Mukavelede kurulması planlanan şirkete dair çalışmalar sürerken “aciliyeti bulunan” işlerin yapılması için PTT’nin şirkete “Fonlama desteği” yapacağı hükmü de yer aldı.





PTT Yönetim Kurulu kararıyla, AG Pırlanta Ticaret AŞ’ye 2 milyon dolar (15,6 milyon TL) aktarıldı. Buna mukabil AG Pırlanta’nın kârını PTT ile paylaşması kararlaştırıldı.





PTT’den bir bürokrat “Proje Koordinatörü” olarak atandı. Koordinatöre ödenecek maaş ve ücretlerin firma tarafından karşılanması, ancak PTT’ye ödenecek brüt kârdan düşülmesi konusunda anlaşma sağlandı.





“EN AZ YÜZDE 50 KAR” DENİLDİ, FAKAT...





AG Pırlanta'nın PTT’den aldığı 2 milyon dolarlık fon karşılığında “yılda maksimum fonlama tutarının yüzde 50’si tutarında kâr hedeflediği”, ancak kârla ilgili “herhangi bir taahhütte bulunmadığı” da kayda geçirildi.





Protokolde, PTT’nin 2 milyon dolarlık fon desteği karşılığında şirketin brüt kârından yüzde 40’ını PTT’ye ödeyeceği ve bundan herhangi bir kesinti yapılmayacağı hükmü de yer aldı.







3 YILLIK PROTOKOL





Haber ajansı ANKA'nın haberine göre dolar kurunun 5,39 TL olduğu 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin 3 yıl için geçerli olması, tarafların aksi mutabakatı olmazsa sürenin dolmasından sonra sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği öngörülen mukavelede, şirketin bir yıl içinde brüt kârı elde edememesi halinde de feshedileceği hükmü de yazıldı.





PTT'NİN 2019 YILI ZARARI 1,2 MİLYAR TL





Sayıştay’ın denetim raporuna göre, PTT, 2 milyon dolar fonlama yaptığı 2018 yılında 215 milyon 685 lira zarar etti. PTT’nin 2019 yılı zararı ise 1,2 milyar liraya ulaştı.





Altın ödeme sistemi kurmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak, altın rezerv yönetim hizmetleri vermek ve altın tedarik zinciri yönetmek gibi hedeflere ulaşamayan PTT’nin şimdi 2 milyon doları geri alabilmek için hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.





SAYIŞTAY DENETLEYEMİYOR





PTT, Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. 2018’den önce hazırlanan Sayıştay raporlarında çeşitli usulsüzlük iddiaları yer almıştı.





PTT 2013 yılında Osman Tural’ın genel müdürlüğü döneminde 13 ildeki 14 baş müdürlük ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen 2 Pttmatik’ten altın satışına başlamıştı.





Uluslararası altın ticaretine girmek isteyen Kenan Bozgeyik ise yılbaşında PTT Genel Müdürlüğü görevinden alınarak müşavirliğe atandı.