Gizli raporda endişe veren tespitler!

BBC Newsnight programı için çalışan gazetecilerin ulaştığı rapor, "Sage" isimli bilimsel danışma grubu tarafından İngiltere hükûmeti için kaleme alındı.





Rapordaki filyasyon yöntemiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının yayılmamasında sadece yüzde 40 etkili olacağı belirtildi.





DAHA SIKI TEDBİRLER ALINABİLİR





Kasım ayı için ise aynı evde yaşamayanların temasının 2020 yılı mart öncesine göre yarı yarıya azaltılacağı tedbirler alınacak. Tedbirler mart sonunda alınanlara kıyasla daha sert olabilir ve 2021 yılı mart ayına kadar uygulanabilir.





Temmuz 2020-Mart 2021 arasındaki dönemde, her yıl görülen ölümlerin üzerine çıkan can kaybı sayısının hesaplandığı raporda, sayının daha önce görülmemiş kadar yüksek olabileceği belirtiliyor.





Can kaybı tahmini yapılırken kronik hastalığı bulunan ya da ağır hasta kişiler de hesaba katılıyor.





Raporda İngiltere ve Galler bölgelerinde 27 bin kişinin Koronavirüs dışı sebeplerle, 81 bin kişinin de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedebileceği, bunların ortalama sayının dışında görülecek ölümler olduğu belirtildi.







TEDAVİ GÖRECEK HASTA SAYISI DA VAR





İskoçya'da 2 bin 600, Kuzey İrlanda'da ise 1.900 kişinin Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedebileceği de raporda yer alan tahminler arasında.





Raporda ortalamanın üzerindeki can kaybı tahminlerinin yanı sıra, kaç kişinin Kasım-Mart ayları arasında tedavi görmek üzere hastanelere başvurabileceğine dair de tahminler var.





Bilim insanlarının hâlâ ciddi bir belirsizlik olduğunun altını çizdiği bu tahminlere göre, Koronavirüs kapan kişilerin yüzde 2.4'ü hastaneye kaldırılabilir.





BBC Türkçe'nin haberine göre hastaneye kaldırılanların da yüzde 20.5'i yoğun bakıma alınabilir; yüzde 23.3'ü de hayatını kaybedebilir.





Bu modellemeye göre Koronavirüs kaynaklı can kaybı oran da yüzde 0,7 olacak.





Ancak bazı uzmanlar, modellemenin yanlış olduğu ve çok sayıda senaryonun mümkün olduğu bu durumda planlama yapmaya yardımcı olmayacağı görüşünde.





"İLK DALGADAN HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞİZ"





Oxford Üniversitesi'nden Prof. Carl Heneghan, rapordaki tahminlerin bir kısmının makul olmadığını ve "ilk dalgadan hiçbir şey öğrenmediğimizi gösterdiğini" düşünüyor.





BBC Newsnight, yerel yönetimlerin planlamadan sorumlu yetkilileriyle de görüştü.





Yetkililere göre de kış ayları için çok farklı ihtimaller var. Covid-19'un çok büyük bir etkisi olup olmayacağı konusunda öngörülerde bulunmayı engelliyor.





Nuffiel Trust isimli sağlık düşünce kuruluşunun yöneticisi Nigel Edwards, raporda çok geniş ölçüde ihtimallere yer verildiğini belirterek, "Bu durum planlama yapan kişilerin ne yapmaları gerektiği konusunda işlerini zorlaştıran bir durum." dedi.