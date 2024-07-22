Gizli Servis Başkanı Kongre'de sorgulanacak

SUİKAST GİRİŞİMİ VE SONUÇLARI

13 Temmuz'da Butler, Pensilvaniya'da bir açık hava kampanya mitinginde gerçekleşen saldırıda Trump kulağından yaralanmış, bir miting katılımcısı ölmüş ve bir diğeri yaralanmıştı. Saldırgan, 20 yaşındaki bakım evi çalışanı Thomas Crooks, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Başkan Joe Biden, pazar günü yeniden seçim kampanyasından çekildiğini ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday gösterdiğini açıkladı. Harris, 2024 başkanlık kampanyasını pazar günü başlattı.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, ajansının Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı vurulmadan koruyamaması nedeniyle pazartesi günü Kongre'de sıkı bir sorgulamadan geçecek.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cheatle, sabah saatlerinde Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi önünde milletvekilleri tarafından sorgulanacak.Yaşanan olay, milletvekillerini öfkelendirerek, saldırganın Trump'a yakın bir binanın çatısına kadar nasıl yaklaşabildiğini sorgulamaya başladılar. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Gizli Servis'in Trump'ın mitingi için yeterince donanımlı olmadığını, Pittsburgh'da First Lady Jill Biden ile yapılan rakip kampanya etkinliği ve Washington'da düzenlenen NATO zirvesi nedeniyle personel eksikliği yaşandığını belirtti.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cheatle'ın istifasını istedi ve bir gün sonra Biden'ın onu görevden alması gerektiğini söyledi. Johnson, ayrıca suikast girişimini araştırmak için iki partili bir Temsilciler Meclisi görev gücü kurmayı planladığını belirtti.Cheatle ise istifa çağrılarına meydan okuyor. Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, "Operasyonların sürekliliği kritik bir olay sırasında çok önemlidir ve ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle görevinden ayrılmayı düşünmüyor" dedi. Cheatle, Kongre üyelerine derin bir saygı duyduğunu ve ajansı iç soruşturma ve dış incelemeler yoluyla güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.Senatör Marco Rubio, Gizli Servis'in Trump mitingindeki performansını ve olay sonrası süreçlerini "böyle durumlarda nasıl davranılmaması gerektiğine dair bir örnek" olarak nitelendirdi. Rubio, "Her geçen gün bu konuda netlik kazanmamamız, insanlara kurum hakkında şüpheler uyandıran bir gün daha demektir" dedi.