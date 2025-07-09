Gizli tanık ilk kez konuşacak: Gözler Dilan ve Engin Polat davasında!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra Sezgin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu sanıkların yargılandığı kara para aklama davası bugün görülecek.





Emrullah Erdinç'in haberine göre, bugünkü duruşmayı diğerlerinden ayıran gelişme ise gizli tanık ifadesi. Haklarındaki kara para aklama iddialarını ilk kez ortaya atan ve soruşturmanın fitilini ateşleyen kişi olarak bilinen gizli tanık "Mert", bugün ilk kez mahkemede konuşacak.





Gizli tanık "Mert", mahkemeye uzaktan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verecek.





NE OLMUŞTU?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.