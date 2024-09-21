Gizli tanık konuştu! Cüzzam'dan, Barış Boyun'la ilgili çarpıcı iddia

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede Barış Boyun’un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve elebaşı olduğu, ‘örgüt kurma’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu ve örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği belirtilirken sanıkların ve gizli tanıkların verdiği ifadeler, çetenin yıllar içinde nasıl büyüdüğünü gözler önüne serdi.





Örgütün bu yıllar arasında, silah, uyuşturucu ve yasa dışı bahis ticaretinden yüklü miktarda para kazandığını anlatan gizli tanık Cüzzam, İstanbul’daki küçük çeteleri de içine olan Boyun grubunun daha da büyüdüğünü söyledi.





Cüzzam, çete lideri Barış Boyun’un, saldırının ardından “Bu eylemi devlet içerisindeki bazı kis¸ilerin kendisine yaptırdıgˆını, bunun kars¸ılıgˆında yüklü miktarda para verdiklerini ve bu saatten sonra yollarına çıkan tüm engelleri kaldıracaklarını” söylediğini belirtti.





Barış Boyun’un "Tüm engeller kalkacak" ifadesinin sonraki dönemde gerçekleştiğini iddia eden Cüzzam, çeteye emniyet tarafından operasyon yapılmadığını, eğer operasyon olacaksa bir hafta öncesinde kendilerine haber geldiğini söyledi.





Dosyanın dört gizli tanığından biri olan Cüzzam, 2018-2020 arasında Barış Boyun suç örgütünün, ‘Şahinler’ suç örgütü lideri Sedat Şahin’in vekili olarak görev yapan Kadir Hınç ile birlikte Samsun’da uyuşturucu sattıklarını bildiğini anlattı.Barış Boyun suç örgütünün 2019’da Muğla’da yaptığı silahlı saldırıyı savcılık ifadesinde anlatan Cüzzam, yol çalışması süsü verilerek yapılan bu saldırıyı, Serdar K., Oğuz H. Ve Burak A.’nın gerçekleştirdiğini, saldırının karşılığında 150 bin TL ücret alındığını anlattı.Emniyet içerisinde sızan bilgiler nedeniyle Barış Boyun’un iki defa Gürcistan’a kaçtığını iddia eden Cüzzam, “Gerekli bagˆlantıları sagˆladıktan sonra tekrardan geri döndü. Organize Şube’den bazı kis¸ilerin yardım etmesi nedeniyle istedikleri gibi ifade vererek tekrardan serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra da tekrardan Gürcistan’a kaçtı” dedi.Barış Boyun’a ilk operasyon 18 Nisan 2018’de yapıldı. Fakat bu operasyonda yakalanamadı. Nisan ayı sonunda yakalanan Boyun, adli kontrolle serbest kaldı. Çeteye yapılan sonraki operasyonda ise Boyun, Gürcistan’a kaçtı, üçüncü operasyonda da İtalya’daydı.