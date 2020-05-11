Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması için ölüm orucu eylemini 323 gün sürdüren, eylemini sonlandırdıktan iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren gizli tanık İ.İ. ifadesini geri çektiğini açıkladı.





Yurt dışına çıkan İ.İ., Gökçek'in avukatına gönderdiği mektupta nasıl iftira attığını itiraf etti.





Gizli tanık İ.İ.'nin ifadeleri Çağdaş Hukukçulur Derneği (ÇHD) ve Grup Yorum davaları da dahil birçok davada delil olarak kullanıldı.





Gizli tanık İ.İ., 2017 yılında 20 sayfalık bir ifade vermiş ve kendisine gösterilen 43 kişiyi teşhis etmişti. Bu ifadeler birçok kişinin örgüt üyesi olarak yargılandığı ve ceza aldığı davalarda delil olarak kullanıldı.





"BANA 'İFADE VERMEZSEN SENİ TUTUKLARIZ' DEDİLER"





Bu davaların arasında hayatını kaybeden Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek’in yargılandığı dava da var.





Yurt dışına çıktıktan sonra sanık avukatlarına mektup gönderen İ.İ., “Poliste işkence altında ifade verdim. İfademi polisin yönlendirmesiyle verdim.” diyerek ifadesinin dosyadan geri çekilmesini talep etti.





GİZLİ TANIK İ.İ.: İFADEMİ GERİ ÇEKMEK İSTİYORUM





“Bana ifade vermezsen seni tutuklarız.” diye tehdit edildiğini söyleyen itirafçı, ÇHD davası ve Grup Yorum davasında yargılananlarla ilgili verdiği ifadelerin baskı altında imzalatıldığını belirterek, ifadesini geri çekmek istediğini belirtti.





Bianet'in haberine göre avukatların İ.İ.'nin ifadelerinin dosyadan çıkarılmasına dönük girişimleri sonuçsuz kaldı.





Grup Yorum üyesi Helin Bölek, 3 Nisan'da, İbrahim Gökçek 7 Mayıs'ta hayatını kaybetti.





Gizli tanık İ.İ.'nin ifadesi ile müebbet hapse mahkûm edilen Mustafa Koçak, "adil yargılanma ve Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi" talebi ile başlattığı ölüm orucunun 297'nci gününde 24 Nisan'da öldü.

