Gizli Türkiye belgeleri İsveç'te havaalanı tuvaletinde unutuldu

İsveç'te bir skandal patlak verdi. 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan NATO üyeliği görüşmesine ait belgelerin, Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutulduğu ortaya çıktı. Klasör, havalimanı personeli tarafından bulundu. Dosyanın gizli bilgiler içerip içermediği tartışma konusu oldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı NATO üyeliği görüşmelerine dair resmi belgelerin yer aldığı klasör, Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutuldu. Olay, İsveç’in önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter tarafından kamuoyuna duyuruldu.

TUVALETTE UNUTULDU
Habere göre, Kasım 2022’deki kritik görüşmenin ardından hükümete bağlı bir yetkili, belgelerin bulunduğu klasörü havalimanı tuvaletinde bıraktı. Dosya, kısa süre sonra havalimanı personeli tarafından bulundu. İsveç Hükümeti Basın Servisi, belgelerde gizli bilgi bulunmadığını belirtirken, klasörün ne kadar süre kayıp olduğu veya olayın nasıl ele alındığı konusunda detay vermedi.

'GİZLİ BİLGİLER VARDI' İDDİASI
Dagens Nyheter ise kaynaklarına dayanarak, klasörde dış ilişkiler gizliliğine tabi bazı bilgilerin yer aldığını ve belgelerin İsveç’in diğer ülkelerle ilişkilerini tehlikeye atabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü. 

Dosyada gizli bilgiler olup olmadığı tartışma konusu oldu

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ
Uzun süren müzakereler ve NATO ülkeleri arasındaki uzlaşılar sonucunda, İsveç Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik adımlar atmayı kabul etti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin vetosu kalktı ve 7 Mart 2024’te İsveç’in NATO üyeliği resmen tamamlandı. Ülke, ittifakın 31. üyesi olarak kayıtlara geçti.
