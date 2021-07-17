Samanyolu Haber /Dünya / Gizlice girdiği dişçide bilinci kapalı hastanın 13 dişini çekti /17 Temmuz 2021 15:34

Gizlice girdiği dişçide bilinci kapalı hastanın 13 dişini çekti

ABD'nin Nevada eyaletinde bir kadının iki defa dişçi muayenehanesine girip bilinci kapalı hastadan 13 diş çektiği iddia edildi.

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Polis, Laurel Eich isimli kadının muayenehaneye zorla girdiğini iddia ederken, Eich eskiden burada çalıştığını iddia etti. 

Yapılan açıklamada Eich'in 3 Mayıs'ta muayenehaneye girip nakit ve çek olmak üzere toplam 22 bin 861 dolar çaldığını; farklı bir tarihte tekrar zorla içeri girdiğini belirtti. Eich, ikinci girişinde bilinci kapalı bir hastanın dişlerini çektiğini kabul etti.

Eich'ın dedektiflere muayenehanenin attığı anestetik gazları da kullandığını itiraf etti.

42 yaşındaki kadın gözaltına alındı.
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