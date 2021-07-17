Gizlice girdiği dişçide bilinci kapalı hastanın 13 dişini çekti

Polis, Laurel Eich isimli kadının muayenehaneye zorla girdiğini iddia ederken, Eich eskiden burada çalıştığını iddia etti.







Yapılan açıklamada Eich'in 3 Mayıs'ta muayenehaneye girip nakit ve çek olmak üzere toplam 22 bin 861 dolar çaldığını; farklı bir tarihte tekrar zorla içeri girdiğini belirtti. Eich, ikinci girişinde bilinci kapalı bir hastanın dişlerini çektiğini kabul etti.





Eich'ın dedektiflere muayenehanenin attığı anestetik gazları da kullandığını itiraf etti.





42 yaşındaki kadın gözaltına alındı.