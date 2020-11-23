Samanyolu Haber /Dünya / Gizlice Suudi Arabistan'a giden ilk İsrail Başbakanı oldu /23 Kasım 2020 11:03

Gizlice Suudi Arabistan'a giden ilk İsrail Başbakanı oldu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Pompeo ile üçlü görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

SHABER3.COM

İsrail kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a uçtuğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Haaretz'den Noa Landau'nun haberine göre, Netanyahu ile birlikte Mossad Başkanı Yossi Cohen de Suudi Arabistan'a gitti.

Başbakanlık konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, söz konusu ziyaret, uçuş takip sitelerinde de görüldü.

?Netanyahu'nun yardımcısı Topaz Luk da, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın pazar günü yaptığı soruşturma ilanına atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan barış yaparken Gantz (Savunma Bakanı) siyaset yapıyor" ifadelerini kullandı. Gantz, Netanyahu'nun Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine hükümet soruşturması açıldığını açıklamıştı.

?Uçuş takip sitelerine göre, Netanyahu'nun özel uçağı yaklaşık iki saat boyunca karada kaldı ve gece yarısından sonra İsrail'e geri döndü.

'Aynı uçak Putin'le görüşmelerde de kullanıldı'

Netanyahu'nun seyahatinde kullandığı iddia edilen uçağın, aynı zamanda Putin'le görüşmelerinde birkaç kez kullanıldığı ve Netanyahu'nun bu uçağı El Al havayolları ile uçmaya zorlanmadan önce BAE ve Bahreyn ile imzalanan normalleşme anlaşmalarında da kullanmayı planladığı iddia edildi. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El Suud ise, hafta sonu verdiği bir röportajda Suudi Arabistan'ın 'İsrail ile uzun süredir normalleşmeyi desteklediğini, ancak önce çok önemli bir şeyin gerçekleşmesi gerektiğini' söylemişti: İsrail ile Filistin arasında tam ve kalıcı bir barış anlaşması.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti. Pompeo da, Körfez ülkelerine ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarıyla ilgili olarak "Zamanımız tamamlanıncaya kadar bizim politikamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gizlice Suudi Arabistan'a giden ilk İsrail Başbakanı oldu Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:06