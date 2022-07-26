Samanyolu Haber /Teknoloji / Gizlilik endişeleri, Chrome'un yasaklanması ile sonuçlandı /26 Temmuz 2022 09:18

Gizlilik endişeleri, Chrome'un yasaklanması ile sonuçlandı

Hollanda'daki okullarda veri gizliliği endişeleri nedeniyle Google Chrome ve ChromeOS kullanımı yasaklandı!

SHABER3.COM

Google ürünleri söz konusu olduğunda, gizlilik endişelerinin gündeme gelmesi yeni bir şey değil. Google, veri toplama ve reklam uygulamaları konusunda düzenli olarak birden fazla ülkede inceleme altına alınıyor. Ve şimdi de önemli iki Google ürünü, Hollanda’da yasaklandı. Hollanda hükümeti, veri gizliliği sorunları nedeniyle okullarda Google Chrome ve ChromeOS kullanımını kısıtlamaya karar verdi.



Hollanda Eğitim Bakanlığı okullarda Chrome ve ChromeOS kullanımına en azından Ağustos 2023'e kadar kısıtlamalar getirdi. Gerekçe olarak, ne kadar öğrenci verisinin toplanıp reklam ortaklarıyla paylaşıldığına ilişkin endişeler veriliyor. Ayrıca, verilerin gerçekte nerede depolandığı konusunda şeffaflık eksikliği olduğunun da altı çiziliyor.



Google ise, hem Chrome hem de ChromeOS için Hollanda eğitim sektörü gereksinimleriyle daha uyumlu olacak yeni sürümleri gelecek yıla kadar kullanıma sunmayı kabul etti. Bu yeni versiyonlar yayınlandıktan sonra Hollandalı yetkililer inceleme yapacak, ardından kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.
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