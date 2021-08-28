Samanyolu Haber /Gündem / "Gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialar" /28 Ağustos 2021 00:16

"Gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialar"

Tutuklu eski İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse de tutuklanarak cezaevine konuldu. Köse'nin avukatı Sümeyra Bulduk ise henüz savunmaları bile alınmamışken müvekkiliyle ilgili bir internet sitesinde çıkan 'tutuklan' ifadesi geçen haberi eleştirerek bu durumun kararın önceden verilmiş olduğunu gösterdiğini iddia etti

SHABER3.COM

Kronos'ta yer alan habere göre tutuklu eski İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse için eldeki "deliller" ise polis operasyonlarına karşı eleştirel yazışmalar yapması ve Gülen’in konuşmalarını paylaşması.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gülen cemaatine yönelik operasyonlar kapsamında hakkında arama kararı olan kişilere yönelik çalışma yaptı. 24 Ağustos Salı günü Ümraniye’de tutuklu eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ömer Köse’nin eşi Semra Köse gözaltına alındı.

Köse’nin, ‘2015 yılına ait yazışmalarında Fethullah Gülen’in konuşmalarının gruplarda paylaştığı’ iddia edildi. Yine Köse’nin 2015 yılında Gülen cemaatine yönelik operasyonları eleştiren yazışmalar yapması da suç delili sayıldı.

Semra Köse, Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Köse, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
ADLİYE’DEYKEN “TUTUKLANDI” HABERİ ÇIKTI

Semra Köse’nin Adliye’deki işlemleri devam ederken hakkında, “Haber Fokus” isimli internet sitesinde “tutuklandı” şeklinde haber yayımlandı.

Köse’nin avukatı Sümeyra Bulduk, “Müvekkilim Semra Köse ile saat 18:05 itibarıyla hala sorgu için beklememize rağmen ‘Tutuklandı’ şeklinde ve gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialarla haber yapılması, henüz savunmamız dahi alınmamışken kararın önceden verildiğini ortaya koymuştur. Artık sözümüz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialar" Sonraki Haber >>

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:33:39