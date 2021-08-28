"Gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialar"

Kronos'ta yer alan habere göre tutuklu eski İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse için eldeki "deliller" ise polis operasyonlarına karşı eleştirel yazışmalar yapması ve Gülen’in konuşmalarını paylaşması.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gülen cemaatine yönelik operasyonlar kapsamında hakkında arama kararı olan kişilere yönelik çalışma yaptı. 24 Ağustos Salı günü Ümraniye’de tutuklu eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ömer Köse’nin eşi Semra Köse gözaltına alındı.





Köse’nin, ‘2015 yılına ait yazışmalarında Fethullah Gülen’in konuşmalarının gruplarda paylaştığı’ iddia edildi. Yine Köse’nin 2015 yılında Gülen cemaatine yönelik operasyonları eleştiren yazışmalar yapması da suç delili sayıldı.





Semra Köse, Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Köse, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE’DEYKEN “TUTUKLANDI” HABERİ ÇIKTI





Semra Köse’nin Adliye’deki işlemleri devam ederken hakkında, “Haber Fokus” isimli internet sitesinde “tutuklandı” şeklinde haber yayımlandı.





Köse’nin avukatı Sümeyra Bulduk, “Müvekkilim Semra Köse ile saat 18:05 itibarıyla hala sorgu için beklememize rağmen ‘Tutuklandı’ şeklinde ve gizlilik kararı olan dosyada gerçek dışı iddialarla haber yapılması, henüz savunmamız dahi alınmamışken kararın önceden verildiğini ortaya koymuştur. Artık sözümüz kalmadı.” ifadelerini kullandı.



