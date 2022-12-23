Gizlisi saklısı yok: A’dan Z’ye Hizmet bu kitapta

Dünyanın farklı yerlerindeki Hizmet Hareketi mensuplarının ortak dilini bir araya getirmeyi amaçlayan çalışmayı Diyalog ve Eğitim Vakfı hazırladı. Yeni yayınlanan Hizmet Abc’si kitabı, farklı Hizmet dünyalarının ortak terminolojisini anlamaya yardımcı olmaya çalışıyor.







Kitap ilk kez Almanya’daki Hizmet insanlarının kullandığı dilden bir terim derlemesi sunuyor. A’dan Z’ye Hizmet kitabında; bir yandan gündelik olanı kapsayan, diğer yandan da Hizmet’teki insanların duygu dünyasına dair bir içgörü sunan geniş bir terim ve değer yelpazesi yer alıyor. Örneğin Hizmet Hareketi’nin ortak terimleri olan Diyalog, Muavenet ve Risale-i Nur kavramları kitapta yer alan birkaç başlık.





Hizmet Hareketi Türkiye’de ortaya çıktığı için birçok terim yaygın Türkçeden alınmış durumda. Her ne kadar yeni nesiller birbirleriyle ağırlıklı olarak Almanca ya da farklı dillerde iletişim kursa da bu terimler orijinal dilde yerleşik hale gelmiş ve Almanca’da da bu şekilde kullanılıyor.





‘A’dan Z’ye Hizmet: Hizmet Hareketi’nin Küçük Abc’si’ kitabı, deinbuchshop.de adresinden ve kitapçılardan sipariş edilebilir.