Global Times Alaska müzakerelerinde Çin'in koşullarını sıraladı

Çin ve ABD arasında gerçekleşecek olan Alaska müzakerelerine dair Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times, başyazı olarak "Çin'e dair ABD'nin anlaması gereken 6 konu" başlıklı bir makale yayımladı.





Çin'den Dışişleri Bakanı Vang Yi ve üst düzey diplomat Yang Cieçi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağı zirvenin iki gün sürmesi bekleniyor. Zirveye dair bir değerlendirmede bulunan Global Times, ABD'nin saldırgan davranışları ve ifadeleri nedeniyle Çin'in görüşmelerden çok az beklentisi olduğunu vurguladı.





Gazete Çin halkının "ABD ve Çin arasında daha da büyük gerginliklere karşı yek vücut hazır olduğunu" ifade etti.





Alaska görüşmelerinin ABD'nin tek taraflı baskı uygulamak için kullanacağı bir platform olmayacağını dile getiren yazıda, ABD'nin Çin'i "domine edebileceğine" dair umutlarının boş olduğu söylendi.





Global Times ayrıca ABD'nin Hong Kong'a herhangi bir müdahale talebinin boşuna olacağının da altını çizdi.





'Çin'in Pasifik'te bir jeopolitik bir hırsı yok'

Global Times "ABD'nin anlaması gereken" 6 konuyu ise şöyle sıraladı;





ÇKP'nin yayın organı, ülkenin Asya-Pasifik'te herhangi bir "jeopolitik hırsı olmadığını" savunurken bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğine bel bağlamanın daha önemli olduğunu söyledi.





İkinci olaraksa ABD'nin saldırgan politikaları sonucunda Çin'in silahlanmayı arttırmak zorunda kaldığını savunan yazı, Çin'in Batı'ya karşı "savunma stratejisi" uyguladığını vurguluyor. Başyazıda Çin'in Batı'ya karşı herhangi bir saldırganlık gütmediği dile getirildi.





Üçüncü olarak Çin'in asla ABD'nin içişlerine karışmasına izin vermeyeceğine vurgu yapılan başyazı, Çin'in yabancı kuvvetlere asla içişlerini kontrol edebilme fırsatı vermeyeceğini söyledi. Çin'in amacının ABD'nin kendi siyasal mantığını anlaması olduğunu söyleyen Global Times, bunun için yapılan bir diyaloğun ABD baskısına boyun eğmek anlamına gelmeyeceğini savundu.



