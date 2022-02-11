Göbels Fahrettin, 'görevden alınması' ile ilgili konuştu

Fırat'ın yazısının devamında Altun’un şu açıklamalarını aktardı:
"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.
Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?
Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.
Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."