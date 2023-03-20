Göbels Fahrettin için kesenin ağzını açıldı

YÜZDE 274'LÜK ARTIŞ





DEZENFORMASYON ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR





İletişim Başkanlığı adı altında kurulan Erdoğan Rejimi'nin 'Propaganda ve Ralan haber başkanlığı', 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sayılı günler kala yine gözlerin çevrildiği adres oldu. Tartışmaların göbeğindeki başkanlık, sosyal medya üzerinden muhalefet aleyhine yürütülen ve çoğu zaman tehdit, hakaret ve iftira içeren hemen her kampanyanın ardından akıllara geldi.Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre İletişim Başkanlığı’nın Türkiye’nin iyiden iyiye seçim atmosferine girdiği 2023 yılının ilk iki ayında yaptığı harcamalar da dikkati çekti. 2022 yılının Ocak ayında 52 milyon TL harcayan İletişim Başkanlığı, 2023 yılının Ocak ayında 44 milyon 331 bin TL harcadı.Başkanlık, 6 Şubat’ta gerçekleştirilen depremin dahi gölgede bırakamadığı seçimlerin en çok tartışılan konu olduğu şubat ayında ise harcama rekoruna imza attı.İletişim Başkanlığı’nın Şubat 2022’de 50 milyon 415 bin TL olan harcama tutarı, Şubat 2023’te ise 188 milyon 810 bin TL’ye fırladı. Başkanlığın Şubat 2023’teki harcamasında Şubat 2022’deki harcamasına oranla yaşanan artış, yüzde 274 olarak kaydedildi. İki ayda toplam harcama 233,1 milyar TL’ye ulaştı.Başkanlık, 2023’ün ilk iki ayında harcadığı para itibarıyla genel bütçe kapsamındaki 10 idareyi geride bıraktı. Başkanlığın harcama olarak geride bıraktığı idareler arasında İklim Değişikliği Başkanlığı, AB Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığı da yer aldı.İletişim Başkanlığı’nın toplam bütçesi içindeki, “Temsil ve Tanıtma” kalemi de dikkati çekiyor. 2021 yılında, “Temsil ve Tanıtma” adı altında 6,6 milyon TL harcayan başkanlığın 2022 yılının ilk yarısında 144,7 milyon TL’lik temsil ve tanıtım harcamasına imza attığı biliniyor. Başkanlığa 2023 yılı için ise 327 milyon TL’lik temsil ve tanıtma ödeneği öngörülüyor.24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ve geniş yetkilerle donatılan İletişim Başkanlığı hemen her faaliyetinin ardından, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönettiği” gerekçesiyle tepki çekti. 2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL bütçe alan İletişim Başkanlığı’na 2023 yılı için 1,6 milyar TL bütçe verilmesi de tartışmaları alevlendirmişti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu tek adam rejimi, Propaganda Bakanlığı vazifesini gören İletişim Başkanlığı bizzat yönettiği kamu kurumlarının dışında doğrudan müdahil olduğu, yönettiği onlarca gazete ve onlarca televizyona sahip bir medya patronu haline getirdi” dedi.İletişim Başkanlığı’nı, “seçimler öncesi aykırı seslere tahammül etmeyen, maddi ya da adli cezalandırma yöntemiyle siyasetçilere, gazetecilere, medya kuruluşlarına gözdağı veren, ayrıca kamu kaynaklarıyla kendisine müzahir ekranlar yaratan bir kuruluş” olarak tanımlayan Özel, “Onlarca gazete ve televizyon, İletişim Başkanlığı’nın icazetiyle dezenformasyon üretmeye devam ediyor” diye konuştu.Özel, İletişim Başkanlığı’nın seçimlere müdahale edebilmek ve kamuoyu algısını yönlendirebilmek için hem konvansiyonel medyayı hem de sosyal medyayı kontrol altına almaya çalıştığını belirterek “Halk desteğini kaybettiği görülen bir siyasi iktidarın, kamu kaynaklarını kullanarak koltuğuna tutunamayacağı açıktır” dedi.