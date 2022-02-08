Göbels Fahrettin'in suyu iyice ısınmış!..

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un AKP ve Erdoğan ailesi içerisinde de tepki görmeye başladığını aktardı.



Pehlivan, "AKP’de Fahrettin Altun rahatsızlığı" başlıklı yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Altun'a dair eleştirilerini "Biz üç kişiyle daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz" diyerek dile getirdiğinin konuşulduğunu belirtti. Pehlivan, Altun’a ilişkin bir süredir “görevden alınacak” iddiasının gündemde olduğunu belirtti.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanmasının ardından sosyal medyadaki “geçmiş olsun” ve “teşekkürler” trafiğine dikkati çeken Pehlivan, buna karşılık Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz" şeklindeki "geçmiş olsun" mesajının AKP içinde de tepki çektiğini anlattı.



AKP'li gazetecilerin bile Altun’un kurduğu baskıdan şikâyet ettiğini ifade eden Altun, “Dahası, medyadaki etkisinden dolayı gazetelerde bakanlardan önce Fahrettin Altun’un isminin yazılmasının kabinede rahatsızlık yarattığını öğrendim” dedi.



Pehlivan, Altun'un görevden alınmasının da gündemde olduğunu, yerine düşünülen isimler arasında ise TRT Genel Müdürlüğü görevi son bulan İbrahim Eren ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bulunduğunu belirtti.



Pehlivan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:



“Biz üç kişiyle daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz.”



Deniyor ki Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan kimi zaman böyle düşünüyormuş. Fahrettin Altun’a dair eleştirilerini böyle dile getiriyormuş. Üç kadından oluşan iletişim ekibinin, yüzlerce çalışanı olan İletişim Başkanlığı ile yarıştığını gözlemliyormuş.



Neler duydum neler...



Sondan başlayayım:



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuruldu.



Aradan 14 dakika geçti... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Daha önce birçok virüsü alt ettiniz” diye özetlenebilecek bir mesaj paylaştı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Altun’u “Erdoğan’ın hastalığını siyasetin aracı haline getirmekle” suçladı.



İletişim Başkanı’nın “virüslü” mesajının üzerinden 22 dakika geçti.



Ve birden...



Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere kritik isimlerin “geçmiş olsun” mesajlarına Erdoğan’ın hesabından sıcak dönüşler yapıldı.



Belli ki danışmanı İsmail Cesur’a Cumhurbaşkanı’nın böyle tweet’ler attırmasını İletişim Başkanı Altun beklemiyordu.



AKP cenahından isimlerle konuştum...



Biri dedi ki “Fahrettin Altun ofsayta düştü. Bizim mahallede bile Bekaroğlu’na hak verenler çoğunluktaydı.”



Biri dedi ki “O kadar çok kaynadı ki Ankara... Altun’un odasını toplamaya başladığı dedikodusu bile yapıldı.”



Aslına bakılırsa...



Yeni değil. Olur mu bilmem ama Fahrettin Altun’a dair “görevden alınacak” iddiası bir süredir dolaşıyor. Alternatif isimler bile dillendiriliyor.



Düşünün ki AKP’li gazetecilerin bile Altun’un kurduğu baskıdan şikâyet ettiğini kulaklarımla duydum.



“Yahu, Cumhurbaşkanı’nı eleştirmek İletişim Başkanı’nı eleştirmekten daha kolay” diyen gazeteci bile gördüm.



Dahası, medyadaki etkisinden dolayı gazetelerde bakanlardan önce Fahrettin Altun’un isminin yazılmasının kabinede rahatsızlık yarattığını öğrendim.



Konu konuyu açarken neredeyse unutuyordum...





Dedim ya, “Altun’dan sonra İletişim Başkanlığı koltuğuna kim oturur” sorusu dillendirilmeye başlanmış durumda.



Adı geçen bir isim yakın zamanda TRT Genel Müdürlüğü görevi son bulan İbrahim Eren... Onun adını ananlar Bilal Erdoğan ile yakınlığını da hatırlatıyor.



Bir diğer isim ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin... Açık söyleyeyim; Şahin, RTÜK Başkanlığı gibi etkili bir koltuğu bırakıp İletişim Başkanı olmak ister mi; hiç emin değilim. İletişim Başkanı olup şimdikinden çok daha fazla eleştiri oklarına maruz kalmayı arzular mı, şüpheliyim.



Neyse...



Yakın zamanda görevden alınır mı, yerine kim gelir; belirsiz. Ama net olan şu ki en azından şimdilik AKP’de ve hatta Erdoğan ailesinde bir “Fahrettin Altun rahatsızlığı” kazanı kaynıyor."