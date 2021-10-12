Samanyolu Haber /Dünya / Göç dalgasından korkan Yunanistan, sınır denetimlerini artırdı /12 Ekim 2021 09:37

Göç dalgasından korkan Yunanistan, sınır denetimlerini artırdı

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa’ya yönelik yeni bir göç dalgasından korkan Yunanistan, Türkiye ile ortak sınırında nöbet tutan muhafızlarının sayısını artırdı.

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Ortak sınırda devriye gezen ve sayısı geçen yıl 1000’den 1500’e çıkartılan sınır birliğine takviye için 250 kişi daha gönderilecek.

Buna ilave olarak, havaalanları ile Yunanistan ve Türkiye ortak sınırına yakın bölgelerde görev yapması için ilave 800 sınır muhafızı personel daha işe alınacak.
Euronews'in haberine göre, Yunanistan, son iki yıl içinde düzensiz göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirirken, Türkiye ile ortak sınırına ördüğü duvarı uzatma yoluna gitmiş ve buraları yüksek teknoloji içeren gözetleme kameraları ile donatmıştı.

İnsan hakları dernekleri Yunanistan’ı ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaparken yakaladığı düzensiz göçmenlerin mülteci başvurusu yapmalarını engelleyerek, doğrudan sınır dışı etme yoluna gittiği gerekçesiyle son dönemde sert eleştiriler yöneltiyor.

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Yunanistan’ın Göç ve Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi, Parlamento’da bugün yaptığı konuşmada, AB içinde bu sorunu yaşayan ve sayıları giderek artan ülkelerin AB Komisyonu’na kaçak göçle mücadele etkin ve caydırıcı önlemler alınması için ortak mektup yazdığını söyledi.

Yunan Bakan, Belarus’tan gelen kaçak göçle mücadele eden Litvanya ve Polonya gibi ülkelerle birlikte toplam 12 AB üyesinin Brüksel’e yaptığı baskıyı son dönemde artırdığını sözlerine ekledi.
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