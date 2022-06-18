Samanyolu Haber /Gündem / Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'tabela denetimi' açıklaması /18 Haziran 2022 17:48

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'tabela denetimi' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, denetim komisyonları ile gerçekleştirilen iş yeri tabela denetimleri sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olduğu, 3 bin 643 iş yeri tabelasının standartlara uygun olmadığını tespit etti.

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Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kullanılan tabelalar için kuralların TSE tarafından 'TS 13813 standardı' ile belirlendiği hatırlatıldı.
Yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususların da söz konusu standart ile belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda, yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerektiği kaydedildi.

1815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım
  
Açıklamada, söz konusu standardın uygulanmasının denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin 4 Kasım 2021 itibarıyla 81 ilde vali/kaymakamların koordinasyonunda, il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulduğu belirtildi.

"Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu, 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir" bilgisinin yer aldığı açıklamada, söz konu tabelalara ilişkin uygulanan idari süreçlerin ardından 2 bin 151'inin standartlara uygun hale getirildiği, diğer tabelaların süreçlerinin ise devam ettiğini bildirildi.

Açıklamada, "1815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulanmıştır. Ankara'daki iş yerine ait tabelaya yönelik işlem, kolluk kuvvetlerince yürütülen bu denetimler kapsamında gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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