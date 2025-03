Göç İdaresi 'elzem' diyerek savundu: Yunanistan sınırına duvar örülecek

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Yunanistan sınırına yapılacak duvarla ilgili yapılan açıklamada, "Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" denildi.



Edirne Valisi Yunus Sezer, salı günü asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda duvar yapılacağını açıkladı. Vali Sezer, "Hudut hattında alınan çalışmalarımız; 325 kilometrelik hudut yollarımızın iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayı itibarıyla bitirmiştik. Bu sene hem elektro optik kulelerin yapılması hem de diğer tedbirlerin alınması noktasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'mızın destekleriyle devam ettiriyoruz. Bu sene Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız. Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Artık devriye yollarını tamamladık ve doğu sınırında olduğu gibi, fiziki belli oranda çit ve duvar yapımını da bu sene yapacağız. Şu anda ihalesini yaptık, onlar da devam ediyorlar. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini, sınırda almış olacağız" dedi.



Duvarın ilk etapta 8,5 kilometre olacağını kaydeden Sezer, "Şu an itibarıyla biraz ödenek durumuna bağlı ama; 8,5 kilometre başlangıç aşaması planlıyoruz. Tüm sınır belki ileriki dönemlerde olacak. Başlangıç itibarıyla böyle bir çalışma olacak. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'müzün destekleriyle devam eden bir çalışma. Yunanistan sınırından başladık, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edecek gibiyiz" diye konuştu.



Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Yunanistan sınırına yapılacak duvarla ilgili açıklama yapıldı. 'Edirne-Yunanistan sınır hattında fiziki engel sistemleri için başlatılan çalışmalara ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında basın açıklaması' başlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



- Ülkemizin sınır güvenliği, hem ülkemizin güvenliğinin hem de göç yönetimimizin en önemli unsurlarından biridir. Ülkemiz sınırları Entegre Sınır Yönetimi anlayışıyla ilgili tüm bakanlıkların ve bağlı birimlerin üstün koordinasyonu ile korunmaktadır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığımıza bağlı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğümüz de sınırlarımızdaki fiziki ve teknolojik tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması için kararlılıkla çalışmaktadır. Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir. Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Sınırlarımız, uzman personelimiz tarafından fiziki ve teknolojik sistemlerin desteğiyle sürekli izlenmektedir.



- Milli menfaatlerimiz doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlama hızla yapılmaktadır. Arazi şartları, yol durumu ve risk algısına göre fiziki engel tipleri ve yükseklikleri değişebilmektedir. Fiziki engel sistemleri, kule, kamera vb. diğer güvenlik sistemleriyle desteklenmektedir. Bu doğrultuda doğu ve güney kara sınırlarımızda yapılan fiziki engel sistemlerinin yükseklikleri, genel olarak 3 metre 4 metrelik beton bloklar üzerine panel çit imalatı yapılmak suretiyle toplam 4 metre- 6,5 metreye ulaşmaktadır. Edirne-Yunanistan sınır hattında da risk değerlendirmeleri yapılmış ve 1 metrelik beton blok üzerine, 2 metrelik panel çit şeklinde fiziki engel sistemleri için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca kesintisiz ve kararlı bir şekilde uygulanan Düzensiz Göçle Mücadele Stratejimiz kapsamında; kaynak ülkelerdeki çalışmalar, sınırlarımızda alınan sıkı tedbirler, ülke içerisinde aralıksız devam eden denetim ve operasyonlar ile etkin bir şekilde yürütülen sınır dışı işlemleri sayesinde ülkemiz; düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıkmıştır.



- 19 Temmuz 2023’te hizmete aldığımız ve sayılarını hızla 270’ye çıkardığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımız ile yapılan kimlik kontrollerinde ilk üç ayda her 100 yabancıdan 74.5’i düzensiz göçmen çıkarken bu oran, yüzde 2.7’ye düşmüştür. Milli menfaatlerimiz, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmeye; sınır güvenliği yatırımları yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.