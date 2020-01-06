İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında bu sabah Türkiye saati ile 05:49'da kaçak yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı.





Facia sonrası bölgeye iki Sahil Güvenlik botu daha gönderildi. Arama-kurtarma çalışmalarında dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı.





51 KİŞİ KURTARILDI





Kayıp bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi.





Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.





3 Ocak'ta Muğla Fethiye açıklarında göçmen botunun batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.