Samanyolu Haber /Gündem / Göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı /06 Ocak 2020 00:32

Göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

İzmir’in Dikili ilçesinde düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Dört göçmen öldü, bir kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

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İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında bu sabah Türkiye saati ile 05:49'da kaçak yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı.

Facia sonrası bölgeye iki Sahil Güvenlik botu daha gönderildi. Arama-kurtarma çalışmalarında dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

51 KİŞİ KURTARILDI

Kayıp bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi. 

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.

3 Ocak'ta Muğla Fethiye açıklarında göçmen botunun batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. 
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