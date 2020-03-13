Göçmen zirvesi telekonferansla yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceği öne sürüldü.







Reuters haber ajansının bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde kararın, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbir sebebiyle alındığı kaydedildi.





Daha önce yapılan açıklamada, Erdoğan, Merkel, Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 17 Mart’ta göçmen meselesi ile ilgili İstanbul’da zirve yapacağı belirtilmişti.





Bu arada Merkel’in haftaya Erdoğan ile Türkiye’de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu görüşmenin olup olmayacağı sorusuna Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, korona virüs salgınına işaret ederek, “Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeyle ilgili hala planlama aşamasındayız” yanıtını verdi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salı günü İstanbul’da Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir zirve toplantısı yapacağını söylemişti.