Samanyolu Haber /Gündem / "Göçmenler, Avrupa'ya gelmektense soğuktan ölebilir" /13 Kasım 2021 15:39

"Göçmenler, Avrupa'ya gelmektense soğuktan ölebilir"

Fransa'da aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in Sözcüsü Julien Odoul, Avrupa'ya gelmek için Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin, Avrupa'ya geçmelerinden ise "donarak ölmelerinde" bir sakınca görmediğini söyledi.

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Fransa'da BFM TV'deki, Belarus-Polonya göçmen krizine ilişkin programa konuk olan Odoul, Avrupa'nın asıl görevinin öncelikle Avrupalıları korumak olduğunu söyledi.

Programda, "Bu sınırı kesinlikle açmamalıyız, birçoğu potansiyel tehlikeli olan bu göçmenleri kesinlikle almamalıyız" ifadesini kullanan Odoul, Fransız gazeteci Olivier Truchot'un "Dikenli tellerin ardında donarak ölmelerine izin mi verelim?" sorusuna ise "Evet elbette, kesinlikle evet" cevabını verdi.

Gazetecinin şaşırarak üst üste "Yani donarak ölüme mi terk edelim?" sorusuna Odoul, "Aksi durumda Avrupa'nın bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacağı" sözleriyle kendini savundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Truchot, Odoul'a tekrar, "(Sorumu) cevaplayın Julien Odoul. 'Elbette onları donarak ölüme terk etmeliyiz' mi dedin?" sorusunu yöneltti.

Diğer konukların da rahatsız olduğunu gören Odoul, bu sefer ifadesini değiştirerek "Hayır, soğuktan ölmelerine izin vermiyoruz, onları fiilen Avrupa sınırlarının dışında bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransız politikacının ifadeleri, ülkedeki diğer birçok programda da tartışma yarattı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) üyesi Julien Odoul, Ekim 2019'da da Bourgogne-Franche-Compte'deki yerel bölge konseyine, okul gezisindeki öğrencilerle gelen başörtülü refakatçi bir annenin dışarı atılmasını istemişti.
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