Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı

DHA haberine göre kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.



İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı haberine göre, otobüs düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezine götürüyordu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.