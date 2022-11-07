Samanyolu Haber /Gündem / Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı /07 Kasım 2022 11:51

Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 27 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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DHA haberine göre kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.

İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı haberine göre, otobüs düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezine götürüyordu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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