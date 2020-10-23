'Göçmenlerin rotası Erdoğan’ın ellerinde'

'Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu'

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın son iki günde Roma'yı ziyaretleri de bu bağlamda değerlendirildi.

Avvenire gazetesi bugün baş sayfasından verdiği haberde, Türkiye'nin Libya Sahil Güvenlik güçleri üzerinde kontrol sahibi olması, Ankara'nın Avrupa Birliği ile yaptığı göç anlaşmasıyla kıyaslandı. Gazete, "Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu: Libya'nın sözümona sahil güvenlik güçlerinin kontrolü" diye yazdı.

Il Manifesto gazetesi de haberi baş sayfasından "Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan'ın ellerinde" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Türklerin amacı Libya dosyasında üstünlüklerinin altını çizmek ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği'nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı" denildi.





Il Manifesto, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına eşlik eden fotoğrafların da rastgele seçilmediğini iddia etti ve "Fotoğraflarda, Ankara'nın silahlı güçleri, İtalya'nın 2018'de Trablus'a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor" diye yazdı. Gazete, bu görüntünün "alaycı bir şekilde, Roma'nın Libya'da hiçbir ağırlığı olmadığını hatırlatma" amacı taşır gibi göründüğünü belirtti.





Haberde, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin "kurtarıcısı" olmanın karşılığını almaya başladığı da belirtildi. "Ankara, savaş sonrası dönem için inşaat ve enerji alanlarındaki anlaşmalardan sonra şimdi de Akdeniz'in güneyindeki göçmen akışını kontrol etmede rol üstleniyor" denildi.





Türkiye'nin Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi vermeye başladığı yönündeki açıklamasının, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Roma'da görüşmelerde bulunduğu saatlerde geldiğine de dikkat çeken Il Manifesto şu ifadeleri kullandı:





"Türklerin bu mesajı, (Ankara'ya yakın görülen) Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın Roma'da mevkidaşı Lamorgese ile görüştüğü ve 'insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleyi yoğunlaştırmayı' kabul ettiği saatlerde gelmesi nedeniyle daha da alaycı bir tona bürünüyor."











