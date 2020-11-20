Samanyolu Haber /Gündem / Georgia’da oylar tekrar sayıldı, yine Biden kazandı /20 Kasım 2020 09:52

Georgia’da oylar tekrar sayıldı, yine Biden kazandı

ABD’nin Georgia eyaletinde Donald Trump kampanyasının talebiyle yapılan tekrar sayımdan sonra Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı doğrulandı.

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1996 yılındaki Bill Clinton zaferinden bu yana Georgia’yı kazanan ilk Demokrat olan Biden,  eyaletin 16 Seçmenler Kurulu oyunu aldı. Böylece Biden’ın Seçmenler Kurulu’ndaki 306-232’lik zaferinde bir değişim olmadı.
 
Eyaletin dört bölgesinde sayılmamış yaklaşık 5 bin 800 oy bulunduğu belirtildi. Bunların sayılmasıyla Trump, eyalette Biden ile arasındaki oy farkını yaklaşık bin 400 azalttı ancak bu sonucu değiştirmeye yaklaşmadı. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, sayılmayan oyların hatayla dışarıda bırakıldığını ve bilinçli bir durum olmadığını belirtti.

Seçim yetkilileri ve sandık görevlilerine teşekkür eden Biden kampanyası sözcüsü, “Tekrar sayım süreci bizim bildiğimiz şeyi kanıtladı; Georgia’da seçmen, yeni Başkanları olması için Biden’ı seçti” dedi.
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