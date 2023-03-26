Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki: Metin yazarınız Erdoğan'la aynı mı

100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘sözde sanatçılar’, ‘sırça köşklerde oturanlar’ şeklindeki sözleri tepki çekti. Komedyen Şahan Gökbakar, "Bu laflar çok tanıdık." diyerek İnce'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce kullandığı sözlere atıfta bulunan Gökbakar, "Metin yazarınız aynı olabilir mi?" diye sordu.





Gökbakar'ın tepkisi şu şekilde:





"Woooowww. Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...





Not: yarın açıklama gelir, 'konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu."



