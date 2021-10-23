Gökçek, 26 milyonluk şirketi 9 milyona satmış...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları bitmek bilmiyor. Gökçek’in değerinin çok altında özelleştirilen BEL-YA A.Ş ihalesine giren iki şirketin de yönetiminde aynı ismin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 15 Ekim 2012’deki bu özelleştirmenin ardından belediye bütçesinden şirkete milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi.





Melih Gökçek ve dönemin belediye meclisi üyelerinin yanı sıra özelleştirme sürecinde aktif rol alan bürokratlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.





İLAN YAYIMLANMADI





Toplam 23 yıl yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek döneminde usulsüz gerçekleştirildiği iddia edilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. 2012 yılında özelleştirilen belediye iştiraki BEL-YA A.Ş’nin özelleştirilmesi sürecinde yaşananlar, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi. ABB Belediye Meclisi 13 Temmuz 2012 tarihinde, EGO ve ASKİ’nin ortağı olduğu şirketlerin özelleştirilmesine karar verildi. Karar kapsamında BEL-YA A.Ş’nin büyük ortağı olan BELKO LTD ŞTİ bünyesinde ihale komisyonu oluşturuldu. Blok satış yöntemiyle pazarlık usulü yapılması kararlaştırılan ve herhangi bir ilan yayımlanmadan gerçekleştirilen ihale, 9 milyon 18 bin TL teklif veren Mobil Temizlik A.Ş’ye bırakıldı. Belediyenin yayın, dağıtım ve reklam işlerini yürüten şirketin özelleştirme ihalesini kazanan şirketin reklamcılıkla ilgili doğrudan faaliyeti olmadığı da anlaşıldı.





Özelleştirmenin öncesinde bağımsız bir denetim kuruluşuna, “BELYA A.Ş. Değerleme Raporu” hazırlatıldı. Raporu inceleyen Teftiş Kurulu’nun görevlendirdiği bilirkişi, değerleme raporunun teknik açıdan birçok eksik ve hata içerdiğini, “Hangi veriye dayandığı belli olmayan” rakamlarla dolu olduğunu ifade etti. Raporda iki farklı yöntem kullanılarak BELYA A.Ş’ye, 10,7 milyon TL ile 8,8 milyon TL değer biçildiği kaydedildi. Özelleştirme ihalesinin, “Dayanaksız ve teknik anlamda yetersiz” bu rapora dayanılarak gerçekleştirildiği bildirildi. Piyasa değerleri ve mevcut şirket belgeleri doğrultusunda yönetmelikte gösterilen yöntemlere göre hazırlanan rapora göre, 9 milyon TL’ye satılan BELYA A.Ş’nin asıl değerinin yaklaşık 26,7 milyon TL olduğu açığa çıktı.





KÂR EDECEKTİ





Şirketin satış ihalesine Mobil Temizlik şirketiyle birlikte katılan Eda Medya’nın kurucuları arasında yer alan ismin aynı zamanda Mobil Temizlik’in de kurucuları arasında yer aldığı belirlendi. Özelleştirmeden önce BELYA A.Ş. tarafından 10 yıl süreyle bin adet billboard kiralanan Streöer Kentvizyon firması ile BELYA A.Ş’nin aynı binada olduğu belirtildi. Toplam 9 milyon 18 bin TL’ye özelleştirilen BELYA A.Ş’ye yönelik bir mülkiye müfettişi, “Özelleştirme olmasaydı, şirketin mevcut kira sözleşmesi boyunca elde edeceği gelir toplamı 46 milyon 762 bin TL olacaktı” tespitinde bulundu.





BİR CEPTEN DİĞERİNE





Şirketin özelleştirilmesi sürecinde yaşananların yanı sıra özelleştirmenin ardından yaşananlar da dikkat çekti. Şirket, Mobil Temizlik şirketinin bünyesine geçtikten sonra 2013-2017 yılları arasında ABB’nin, “Basın Merkezi İşletilmesi Hizmet Alım İşi” ihalelerini kazandı. Normalde ABB’nin asli görevleri arasında sayılan ve kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gereken basın merkezi işletilmesi işi kapsamında şirket, 24 milyon 390 bin TL gelir elde etti. Şirketin ABB’den elde ettiği gelire yönelik, “Şirket giderleri, örtülü şekilde belediye kaynaklarından karşılanıyor” şeklinde müfettiş raporu hazırlandı.

ABB’ye bağlı daireler, özelleştirilen şirketten 2011-2013 yılları arasında milyonlarca liralık alım yaptı. Şirket bu kapsamda ABB’den üç yılda toplam 18,4 milyon TL gelir sağladı. Yalnızca 2011 yılında ABB’den elde edilen cironun dahi şirketin satış bedelinin üzerinde olduğu görüldü.





Şirketin özelleştirme sürecinde yaşanan bazı dikkati çeken işlemler ise şöyle:





• Özelleştirmeden önce de BELYA A.Ş. Genel Müdürü olan Avni Kavlak ile yardımcısı Fuat Coşkun’un özelleştirme sonrasında da şirkette görevlerini sürdürdü





•Mevcut ABB yönetiminin, “İhaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak” suçlamalarıyla Gökçek başta olmak üzere özelleştirme sürecinde imzası bulunan bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.