Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek de topa girdi: Arınç, sen ne biçim Ak Partilisin? /20 Kasım 2020 12:00

Gökçek de topa girdi: Arınç, sen ne biçim Ak Partilisin?

Katıldığı bir programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında açıklamalarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Bülent Arınç'a parti içinden saldırılar var. Daha önce Arınç ile ağır tartışma yaşayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç hakkında "Sen ne biçim Ak Partilisin?" sorusunu yöneltti.

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Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. 

Bunun yanında Arınç halen tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.

GÖKÇEK'TEN ARINÇ'A: SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN?

Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: "Bülent Arınç’ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş’a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı’mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?" 

"Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin? Şimdi twitlerimin altındaki yorumlara bak. Seni seven bir tane Ak Partili bulabilecek misin?"

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