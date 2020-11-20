Gökçek de topa girdi: Arınç, sen ne biçim Ak Partilisin?

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi.





Bunun yanında Arınç halen tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.





GÖKÇEK'TEN ARINÇ'A: SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN?





Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: "Bülent Arınç’ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş’a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı’mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?"





"Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin? Şimdi twitlerimin altındaki yorumlara bak. Seni seven bir tane Ak Partili bulabilecek misin?"



