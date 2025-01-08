Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek dinozorla yetinmemiş, 87 bin 500 dolara kendi mankenini de yaptırmış! /08 Ocak 2025 09:34

Gökçek dinozorla yetinmemiş, 87 bin 500 dolara kendi mankenini de yaptırmış!

Dinozor sevdası yüzünden yüzlerce milyon lira harcayan Gökçek’in, Ankapark’ta sergilenmek üzere kendi boyutlarında “konuşan manken oyun sistemi” siparişi verdiği ortaya çıktı. Ankaralı yurttaşa hizmet adı altında 87 bin 500 dolar, yani güncel koşullarda 3 milyon lira ödendiği açığa çıkan mankenin durumu ve konumu ise bilinmiyor.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in savurganlıkları saymakla bitmiyor. Gökçek, 2014’te KDV hariç 87 bin 500 dolar ücret ödeyerek Ankapark’ın tanıtımı için kendi özellikleriyle birebir aynı olan bir manken yaptırdı. Ödenen ücretin Ankaralıların cebine güncel yansıması ise 3 milyon lira oldu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 801 milyon dolarlık harcamayla Atatürk Orman Çiftliği’nde israfın sembolü haline getirdiği Ankapark’ın tanıtımı için yapıldığı öğrenilen 1.77 boyunda ve 80 kilo ağırlığında “konuşan manken oyun sistemi” için “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı’nda kullanılmak üzere 9 kalem oyuncak alım işi” şeklinde fatura kesildi. Konuşan manken oyun sistemi, yani Gökçek modeli için 2014’ün aralık ayında KDV hariç 87 bin 500 dolar (127 bin lira) para ödendiği ortaya çıktı. Mankenin güncel değeri ise Ankaralıların cebine 3 milyon lira olarak yansıdı. Edinilen bilgilere göre söz konusu manken yapıldıktan sonra Gökçek’in makam odasına kadar çıkarıldı. Daha sonra Ankapark’ın tanıtım çadırına götürülen mankenin, parkın açılışının ardından depoya gönderildiği öğrenildi. Depoya gönderildikten sonra ortadan kaybolan modelin durumu ve konumu ise bilinmiyor.

“Konuşan Melih Gökçek manken oyun sistemi”nin özellikleri de dikkat çekiyor. “İleri teknoloji ürünü bir illüzyon” olduğu belirtilen ürünün özellikleri şöyle tanımlandı:

“3 boyutlu video projeksiyonu ile cansız bir vitrin mankeninin yüzüne veya istenilen herhangi bir bölgeye mimikleri, göz ve dudak hareketleri ayarlanabilir, programlanabilir, tanınmış bir kişinin veya çizgi karakterin hareketli yüz görüntüsü ve ifadelerinin yansıtılması ile oluşturulan ve izleyenlere konuşan canlı bir manken görüntüsü sunan ileri teknoloji ürünü, bir çeşit illüzyon.” 

HAYALİ GERÇEK OLMADI
Gökçek’in hayallerinde Ankapark ile Ankara’nın kaderini değiştirmek, 10 milyon turist çekmek vardı. Ankapark’a gelen “turistler” yalnızca çin üretimi oyuncaklar oldu. Alımı yapılmasına karşın kurulumu yapılmayan yedi ünitenin alım maliyeti 4 milyon 12 bin 243 dolar olarak yansıdı. Güncel maliyeti 141.7 milyon lira olarak belirlendi. Kurulduktan sonra sökülen 28 ünitenin alım maliyeti ise 4 milyon 344 bin 567 dolar olarak kaydedildi. 28 ünitenin güncel maliyeti 153.4 milyon lira olarak hesaplandı. Kurulmasının ardından devreye alma testleri tamamlanmasına karşın çalıştırılmayan 18 ünitenin maliyeti ise dudak uçuklatacak cinsten. 31 milyon 25 bin 705 dolarlık oyuncak alım maliyetinin güncel değeri 1 milyar 95 milyon lira olarak kayıtlara geçti.


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