Gökçek döneminden bir borç daha çıktı: 118 milyon lira...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu “Şimdi öğreniyoruz ki, Sayın Gökçek, Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftiği’ne de toplamda 118 milyon TL kira borcu takarak, ödemesini bu döneme bırakmış” dedi.





Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) arazisinin 1996 yılında imzalanan protokol ile Atatürk Orman Çiftliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandığını hatırlatan Erdoğdu, belediyenin o dönem AŞTİ arazisinin yıllık kira artışına itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Davayı AOÇ’nin kazandığını bildiren Erdoğdu, “Belediye bunun üzerine, AŞTİ arazisinin yüzde 72’sine tekabül eden 255 bin 635 metrekarelik yeşil park alanını terk etmek ve bu alanı kiradan düşmek istediğini ve park bakım giderlerini de üstlenmeyeceğini bildirmişti. AOÇ Yönetim Kurulu ise, kira artış oranını ÜFE üzerinden belirleyen ve belediyenin kira borçlarını yapılandıran yeni bir sözleşme imzalayarak AŞTİ arazisinin belediye tarafından kullanılmasını sağlamıştı” diye konuştu.





SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ





Belediyenin 2013 yılında 33 dekar araziyi ağaçlandırma protokolü imzalayarak kiraladığını ve yine belediyenin talebi doğrultusunda kira sözleşmesini Haziran 2015’te 50,4 bin lira üzerinden sözleşmeyi yenilediğini kaydeden Erdoğdu, belediyenin söz konusu araziyi YDA İnşaat’a kiraladığını, şirketin bu araziye çelik konstrüksiyon prefabrik yapıları geçici olarak inşa etme izni aldığını anlattı. Ancak YDA Şirketi’nin araziye büro ve örnek daire inşa ederek AOÇ ile belediye arasındaki sözleşmeyi ihlal ettiğini vurgulayan Erdoğdu, “AOÇ’nin belediyeye sözleşmeye aykırı yapıların kaldırılması yönündeki tüm uyarılarına rağmen söz konusu olan yapılar kaldırılmadı. AOÇ, belediyeye Şubat 2018’de akdin feshi ve tahliye davası açtığı dava ise halen devam ediyor” dedi.





Bu tarihten sonra belediye birikmiş olan 33 milyon 780 bin 128 lira borcunu 34 taksitte ödese de Sayıştay’ın belediyenin AOÇ’ye olan borcunun azalmak bir yana arttığını tespit ettiğini ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:





“Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi’nden komisyona gelen cevaba göre, ödemediği kiralar nedeniyle belediye hakkında 7 adet icra takip dosyası açılmış. 4 adet de daha önceden açılmış ama bakiyesi kalmış icra takip dosyası mevcut. Belediyenin 2015 yılı ve öncesine ait olan kira alacakları 24 Ağustos 2015 tarihinde kira protokol zeyilnamesi ile 33 milyon 780 bin 128 TL’nin ödemesi için yapılandırılması neticesinde, faiz hariç anapara ödemesi için yapılan borç yapılandırılması neticesinde, faiz hariç anapara ödemesi yapılmış. Borç yapılandırması haricinde AOÇ’nin 15 Mart 2018 tarihi itibariyle kira alacakları toplamı 67 milyon 160 bin 724 TL ile ilgili hukuki işlem yapılmış.”





AOÇ’den gelen yanıtta, gerek belediye tarafından gerek icra dosyalarındaki haciz işlemlerinden kaynaklı olarak 14 milyon 212 bin 580 TL’nin tahsil edildiğinin belirtildiğini ifade eden Erdoğdu, “7 Mart 2019 tarihinde Belediye ile takibe konulmuş veya konulmamış 118 milyon 972 bin 660 TL tutarında tüm alacaklarla ilgili borç yapılandırma protokolü imzalanmış. Yani Melih Gökçek tüm diğer borçlar gibi bu borcun ödemesini de CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yıktı. Gökçek, belediyenin borcunu zamanında ödemeyerek aynı zamanda belediyeyi dolayısıyla Ankara halkını zarar sokmuş oldu” diye konuştu.