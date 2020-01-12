Gökçek dönemine ait 50 dosya hazır

Dosyalarının geçmiş döneme ait imar yolsuzluk ve rant ihbarlarını kapsadığını kaydeden Yavaş, hala bazı ihbarların incelenmesinin de sürdüğünü belirtti.







DÜZENLEME YAPMAZLARSA TOGO KULELERİNİ YIKARIZ





Yavaş, kendisini eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'le karşı karşıya getiren TOGO kuleleri konusuna da değindi.





TOGO kulelerinin olduğu bölgede daha yeni hükümetin bir arsa sattığını, buna 12 kat bina izni verildiğini anlatan Yavaş, TOGO kulelerinin de bu seviyede olması gerektiğini vurguladı, “Eğer belediyenin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa, o kuleleri yıkarız” diye konuştu. Eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO Kuleleri için, 1 ay bekleyeceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'tadil edilmez ise yıkarım' dedi.