Gökçek hakkında yeni suç duyurusu: İhaleye fesat karıştırma

Görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ihaleler hakkında yeni bir suç duyurusu daha yapıldı. 2017 yılında gerçekleştirilen, “Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi”nin ABB Meclisi kararından dört ay sonra yapılmasına karşın, “İvedi” olarak sınıflandırıldığı belirlendi. Davet usulü ile gerçekleştirilen ihaleye katılması istenen şirketlere davetiye mektuplarının ihale gününden bir gün önce tebliğ edildiği, Kamu İhale Kurumu’nun bu nedenle ihaleyi iptal edilmesi kararı aldığı ve bu karara rağmen ihaleye devam edildiği ortaya çıktı. ABB, Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.









Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Şubat 2017 tarihindeki oturumunda Halfeti’ye meydan düzenlenmesi ve park yapılması için karar aldı. Kararda işlerin, “İvedi yapılacak ihale ile karşılanması” gerektiği belirtildi. Buna karşın, Meclis kararından dört ay sonra yapılan ihalenin ivedi şekilde yürütülmesi için hiçbir gerekçe gösterilmedi. 23 Haziran’da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca yapılan, “Halfeti Meydan Düzenlemesi ve Park Yapım İşi” ihalesi davet usulü ile gerçekleştirildi. İhaleyi Melih Gökçek’e yakınlığıyla bilinen, Belediye’den daha önce birçok ihale alan Korkuata Ailesi üyelerinin yönetiminde yer aldığı MFK Turizm Şirketi, 1,6 milyon TL bedelle kazandı.





DAVETİYE MEKTUPLARI BİR GÜN ÖNCE TEBLİĞ EDİLDİ





İhaleye katılması istenen şirketlere davetiye mektuplarının ihale tarihinden mevzuata aykırı şekilde bir gün önce tebliğ edildiği öğrenildi. Kamu İhale Kurumu incelemesinde, bunun kanunlara aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi kararı alındı. İptal kararı alınmasına rağmen ihaleye devam edildiği ortaya çıktı.





Suç duyurusunda, Halfeti’ye yapılacak olan meydan ve parkın ihale kapsamındaki bitki alımı gibi birçok mal kaleminin kısmi teklife açılmasının idare lehine olmasına rağmen birden çok mal kaleminin alımının birlikte yapıldığı ve ihalenin kısmi teklife kapalı olmasının idarenin menfaatlerine aykırı olduğu belirtildi.