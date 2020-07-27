Gökçek’in fıskiyesi hurda oldu

Ankara’da, toplam maliyetinin 750 milyon dolar olduğu bildirilen Ankapark’ın ardından, bir yüksek maliyetli proje daha batağa gömüldü. Melih Gökçek döneminde 5 milyon 199 bin TL harcanarak Gençlik Parkı’na yaptırılan fıskiyenin 2015 yılından beri çalıştırılmadığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporunda, 5 milyon TL maliyetli fıskiyenin yeniden çalıştırılması için 1 milyon avro ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.





Ankara’nın kalbi konumunda yer alan Ulus’taki Gençlik Parkı’na, “Dans eden fıskiye gösterisi” yapacak sistemin kurulması için Aralık 2010’da anket yapıldı.





Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek, 5 milyon nüfuslu Ankara’da yalnızca 11 bin 273 kişinin katıldığı anketten yola çıkarak fıskiyenin yapılmasını istedi.









İlk kez 2011 yılında çalıştırılan fıskiyeler ile dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek’in fotoğrafları suyun üzerine yansıtıldı.





BEŞ YILDIR ÇALIŞMIYOR





Yapımı için 5 milyon 199 bin TL harcanan ve güncel maliyetinin 13 milyon TL olduğu ifade edilen müzikli danslı fıskiyenin, 2015 yılından beri çalıştırılamadığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılına ilişkin faaliyet raporunda konu edilen fıskiyenin yeniden çalıştırılması için 1 milyon avroya daha ihtiyaç duyulduğu bildirildi.





HAVUZLAR ÇALIŞTIRILACAK





Öte yandan faaliyet raporunda, 1937 yılında yapılan ve 60 sene sorunsuz çalışan havuzun, 2009 yılında yapılan çalışmaların ardından kullanılamaz hale geldiği de açıklandı. Belediyenin raporuna göre, Ankara’da toplam sayıları 106 olan çalışmayan havuz sayısı da 16 havuz yeniden çalışır hale getirilerek 90’a düşürüldü. Belediye yetkilileri, çalışır durumda olmayan havuzların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.