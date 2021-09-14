Gökçek, o prestijli yarışmadan 'hile yaptığı için' diskalifiye edilmiş

















Aykırı'dan Cemre Dağaşan'ın haberine göre, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2012 yılında Dünya Belediye Başkanları Ödülü'nde hile yaptı.Gökçek o dönemde bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt ile 'Dünya Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğini belirterek, son 25 aday arasına girmek ile övünmüştü.Kendisine eleştiride bulunan bir kullanıcıya yanıt veren Gökçek, 'Bizi dünya belediye başkanlığı'na aday seçtiler. Kıskanmayın, haset etmeyin, sizin de olsun. Zavallılar' ifadelerini kullanmıştı.Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in 2012 yılında aday gösterilip kazanamadığı anketi, dönemin Bilbao şehri Belediye Başkanı Iñaki Azkuna kazanmıştı.Worldmayor.com web sitesinde yer alan Melih Gökçek'in adaylık sayfasında ise site yönetimi tarafından bir not düşülerek, '15 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen oyların ve görüşlerin önemli bir kısmının manipüle edildiği dikkatimizi çekti' denildi.Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in 2012 yılında aday gösterilip kazanamadığı anketi, dönemin Bilbao şehri Belediye Başkanı Iñaki Azkuna kazanmıştı.