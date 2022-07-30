Gökçek yine dinozorlarını savundu: Gözlerinden ışıklar fırlıyordu, pırıl pırıldı

Kapılarını 21 Mart 2019’da AKP'li Melih Gökçek döneminde açan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın maliyetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.







Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu zararı nedeniyle AKP'li Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulurken Melih Gökçek kendisini A Haber'de savundu.





Gökçek'in, "Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp, ’Bakın Melih Gökçek'in dinazorları’ diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinazorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı" ifadelerini kullandı.





Melih Gökçek'in açıklamaları şöyle oldu:







“Girin internete, aynen şöyle yazıyor: Dünyanın en zeki çocukları dinazorlarla uğraşan çocuklar.





(Dinazoru göstererek) Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinazorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı.





Bu da aynı şekilde. Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor.





"BU DİNOZORUN GÖZLERİ IŞIL IŞILDI..."

Bu da aynı şekilde. Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor."