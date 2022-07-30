Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek yine dinozorlarını savundu: Gözlerinden ışıklar fırlıyordu, pırıl pırıldı /30 Temmuz 2022 09:51

Gökçek yine dinozorlarını savundu: Gözlerinden ışıklar fırlıyordu, pırıl pırıldı

Melih Gökçek, Ankara’da belediye başkanlığı döneminde yaptırdığı ve yüksek maliyetiyle tartışmalara neden olan Ankapark’la ilgili kendini savundu.

SHABER3.COM

Kapılarını 21 Mart 2019’da AKP'li Melih Gökçek döneminde açan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın maliyetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu zararı nedeniyle AKP'li Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulurken Melih Gökçek kendisini A Haber'de savundu.

Gökçek'in, "Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp, ’Bakın Melih Gökçek'in dinazorları’ diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinazorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in açıklamaları şöyle oldu:

“Girin internete, aynen şöyle yazıyor: Dünyanın en zeki çocukları dinazorlarla uğraşan çocuklar.

 (Dinazoru göstererek) Bunun gözleri ışıl ışıl yanan bir videosu vardı. Dinazorun hali. Görüyor musunuz? Bunun başka bir hali vardı. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı.

 Bu da aynı şekilde. Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor.

 "BU DİNOZORUN GÖZLERİ IŞIL IŞILDI..."
Bu da aynı şekilde. Benim aldığım dinazorlar değil. Bunlar Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp ,"Bakın Melih Gökçek'in dinazorları" diye takdim ettiği, Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinazor artıkları. Sırf karalamak için yapıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökçek yine dinozorlarını savundu: Gözlerinden ışıklar... Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:35